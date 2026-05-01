1 травня 2026, 10:01

Ціни на електроенергію в Європі впали до історичного мінімуму

Європейський ринок електроенергії зіткнувся з безпрецедентною ситуацією: ціни на п’ятницю обвалилися до рекордно негативних значень. У Німеччині та Франції вартість електроенергії на годину постачання майже досягла біржового мінімуму на тлі пікової сонячної генерації та зниженого попиту у святкові дні. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: pixabay

Рекордні мінуси на біржі

За даними біржі Epex Spot, погодинні ціни на електроенергію в ранній післяобідній час наблизилися до позначки -500 євро за мегават-годину.

Середньодобова ціна у Франції впала до -41,4 євро, що є найнижчим показником за всю історію спостережень. Таке падіння означає, що виробники фактично доплачують споживачам за те, щоб ті забирали зайву енергію з мережі.

Причини аномалії

Експерти виділяють три ключові фактори, що спричинили колапс цін.

Бум відновлюваної енергетики: весняне сонячне світло забезпечує рекордну виробітку сонячних парків. У Німеччині потужність сонячної генерації в п'ятницю наблизилася до рекорду у 53 ГВт, що потенційно перевищує загальний попит у країні.

Довгі вихідні: у багатьох країнах Європи (Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія) п'ятниця або понеділок є державними вихідними, що призвело до зупинки промислових підприємств і різкого зниження споживання.

Брак систем зберігання: недостатня кількість потужних акумуляторів та «вузькі місця» в енергомережах не дозволяють системі поглинути надлишок енергії. Це змушує деякі сонячні станції тимчасово припиняти роботу.

Балансування системи

У Франції висока сонячна активність змушує операторів знижувати потужність атомних електростанцій. Так, у четвер вранці виробіток ядерної енергії в країні скоротився на 6 ГВт, щоб збалансувати зростання сонячної генерації.

Попри те, що від'ємні ціни стають все частішим явищем, падіння нижче -100 євро все ще вважається рідкістю. Протягом 2026 року такі значення фіксувалися лише протягом 17 годин у Німеччині та 15 годин у Франції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

GrugoriyHoland
1 травня 2026, 10:51
А как же крЫзис, о котором тут писали и ваши, редакция, эксперты и местные «эксперты -горлопаны»?
1 травня 2026, 10:56
Да, и вот вм новость с Германии. именно стой …которая не переживет крЫзиса…
Gestern 09:44 Uhr
Scharfe Kritik von Vermietern an Regierungsplänen zum Heizungsgesetz
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesregierung-liveblog-koalition-heizungsgesetz-reform-li.3473640
…Ранее правящая коалиция объявила о достижении компромисса по закону об аренде в ходе переговоров по новому закону об отоплении. План включает в себя ограничение расходов для арендаторов, за которые будут нести ответственность арендодатели. У них будет выбор при установке новой системы отопления. Однако, если они выберут новую систему отопления на нефти или газе, им придется вносить свой вклад в текущие расходы на отопление. «В этом случае арендодателям придется нести половину платы за пользование сетью, стоимость выбросов CO₂ и расходы на биотопливо», — заявила министр юстиции Стефани Хубиг (СДПГ).
