Ціни на електроенергію в Європі впали до історичного мінімуму

Європейський ринок електроенергії зіткнувся з безпрецедентною ситуацією: ціни на п’ятницю обвалилися до рекордно негативних значень. У Німеччині та Франції вартість електроенергії на годину постачання майже досягла біржового мінімуму на тлі пікової сонячної генерації та зниженого попиту у святкові дні. Про це повідомляє Bloomberg.

Рекордні мінуси на біржі

За даними біржі Epex Spot, погодинні ціни на електроенергію в ранній післяобідній час наблизилися до позначки -500 євро за мегават-годину.

Середньодобова ціна у Франції впала до -41,4 євро, що є найнижчим показником за всю історію спостережень. Таке падіння означає, що виробники фактично доплачують споживачам за те, щоб ті забирали зайву енергію з мережі.

Причини аномалії

Експерти виділяють три ключові фактори, що спричинили колапс цін.

Бум відновлюваної енергетики: весняне сонячне світло забезпечує рекордну виробітку сонячних парків. У Німеччині потужність сонячної генерації в п'ятницю наблизилася до рекорду у 53 ГВт, що потенційно перевищує загальний попит у країні.

Довгі вихідні: у багатьох країнах Європи (Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія) п'ятниця або понеділок є державними вихідними, що призвело до зупинки промислових підприємств і різкого зниження споживання.

Брак систем зберігання: недостатня кількість потужних акумуляторів та «вузькі місця» в енергомережах не дозволяють системі поглинути надлишок енергії. Це змушує деякі сонячні станції тимчасово припиняти роботу.

Балансування системи

У Франції висока сонячна активність змушує операторів знижувати потужність атомних електростанцій. Так, у четвер вранці виробіток ядерної енергії в країні скоротився на 6 ГВт, щоб збалансувати зростання сонячної генерації.

Попри те, що від'ємні ціни стають все частішим явищем, падіння нижче -100 євро все ще вважається рідкістю. Протягом 2026 року такі значення фіксувалися лише протягом 17 годин у Німеччині та 15 годин у Франції.