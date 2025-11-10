Золото за 25 років принесло на 63% більше прибутків, ніж S&P 500 — інфографіка

Інвестиція в золото у розмірі $10 000, зроблена в січні 2000 року, до жовтня 2025 року зросла до $126 596. Аналогічна інвестиція в індекс S&P 500 (з урахуванням реінвестованих дивідендів) за той самий 25-річний період принесла б лише $77 496. Таким чином, золото виявилося на 63,4% прибутковішим активом, продемонструвавши середньорічну дохідність у 10,4% проти 8,3% в акцій. Про це свідчить дослідження Visual Capitalist.

Чому акції відстали

Хоча фондовий ринок США відомий своїм довгостроковим зростанням, аналізований 25-річний період включав три потужні кризи, які суттєво сповільнили накопичення капіталу. Навіть з урахуванням реінвестування дивідендів, ринок акцій зазнав глибоких просідань:

Крах «бульбашки доткомів» (2001−2002 рр.)

Глобальна фінансова криза (2008−2009 рр.)

«Ведмежий» ринок 2022 року

Кожен із цих обвалів «з'їдав» значну частину прибутку та вимагав тривалого часу на відновлення.

Фактори зростання золота

Водночас золото, яке традиційно вважається захисним активом, вигравало від економічної нестабільності. Його роль як засобу збереження вартості посилювалася на тлі сплесків інфляції, валютної волатильності та геополітичної невизначеності.

Крім того, стійкий попит на метал забезпечували світові центральні банки, які послідовно купували золото для поповнення своїх резервів. Завдяки цим факторам золото демонструвало менш глибокі падіння під час криз і досягло рекордних рівнів у 2024−2025 роках.

Чому це важливо

Це дослідження кидає виклик поширеній інвестиційній мантрі про те, що фондовий ринок (акції) є беззаперечно найкращим інструментом для довгострокового накопичення. Дані за останні 25 років — період, що охопив дві великі рецесії, геополітичні кризи та еру високої інфляції — показують, що це не завжди так.

Для довгострокових інвесторів, які цінують не лише прибутковість, але й стійкість до криз, золото виявилося значно ефективнішим активом для збереження та примноження капіталу в турбулентну епоху.