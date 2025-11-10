Multi від Мінфін
10 листопада 2025, 14:11

Україна отримала статус «Розширеного партнерства» з військовою коаліцією Північної Європи: що це означає

Україна отримала унікальний статус «розширеного партнерства» з Об'єднаними експедиційними силами (JEF) — військовою коаліцією десяти північноєвропейських країн, очолюваною Великою Британією. Відповідний меморандум підписали міністри оборони країн-членів JEF. Україна стала першою державою, що не є членом об'єднання, яка отримала такий статус. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Україна отримала унікальний статус «розширеного партнерства» з Об'єднаними експедиційними силами (JEF) — військовою коаліцією десяти північноєвропейських країн, очолюваною Великою Британією.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історична мить

Шмигаль, який був присутній на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF, назвав цю подію «історичною миттю».

«Вдячний Міністру оборони Норвегії Торе Сандвіку та Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за запрошення», — заявив Шмигаль. Він підкреслив, що Україна здатна посилити JEF завдяки своєму унікальному бойовому досвіду.

Що Україна запропонує альянсу

Нове партнерство передбачає активний обмін досвідом. За словами прем'єра, Україна ділитиметься знаннями у ключових сферах сучасної війни. Серед них:

  • Протидія гібридній агресії.
  • Ефективне застосування сил ППО.
  • Масове використання безпілотних систем (дронів).
  • Захист критичної національної інфраструктури.
  • Ведення дальніх ударів.

Очікування: технології та спільні навчання

Планується, що Збройні Сили України братимуть участь у спільних навчаннях JEF для досягнення повної взаємосумісності та готовності до спільних дій у кризових ситуаціях.

Натомість Україна очікує від партнерів JEF доступу до європейських технологій та виробничих потужностей. На базі цього Київ планує налагоджувати спільне виробництво озброєнь та розвивати кооперацію у сфері оборонної промисловості.

«Разом ми зможемо стримати агресію, захистити наших людей і забезпечити мирну, стабільну Європу для майбутніх поколінь», — підсумував Шмигаль.

Про JEF

Об'єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force, JEF) — це військова коаліція, створена Великою Британією у 2015 році. Вона призначена для швидкого реагування на кризи у Північній Європі та за її межами — від гуманітарної допомоги до повноцінних бойових дій.

Альянс не прив'язаний до командних структур НАТО (хоча всі його члени, окрім Швеції, яка перебуває в процесі вступу, та Ісландії, яка не має армії, є членами НАТО), що дає йому більшу оперативну гнучкість. До JEF входять 10 країн:

  • Велика Британія (лідер)
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Ісландія
  • Латвія
  • Литва
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Швеція

Отримання статусу «розширеного партнера» JEF є важливим геополітичним кроком для України. Це не просто декларація, а інституційне зближення з ключовою групою північноєвропейських країн, які є одними з найактивніших військових та фінансових донорів Києва.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
