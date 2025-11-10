Україна отримала статус «Розширеного партнерства» з військовою коаліцією Північної Європи: що це означає

Україна отримала унікальний статус «розширеного партнерства» з Об'єднаними експедиційними силами (JEF) — військовою коаліцією десяти північноєвропейських країн, очолюваною Великою Британією. Відповідний меморандум підписали міністри оборони країн-членів JEF. Україна стала першою державою, що не є членом об'єднання, яка отримала такий статус. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Історична мить

Шмигаль, який був присутній на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF, назвав цю подію «історичною миттю».

«Вдячний Міністру оборони Норвегії Торе Сандвіку та Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за запрошення», — заявив Шмигаль. Він підкреслив, що Україна здатна посилити JEF завдяки своєму унікальному бойовому досвіду.

Що Україна запропонує альянсу

Нове партнерство передбачає активний обмін досвідом. За словами прем'єра, Україна ділитиметься знаннями у ключових сферах сучасної війни. Серед них:

Протидія гібридній агресії.

Ефективне застосування сил ППО.

Масове використання безпілотних систем (дронів).

Захист критичної національної інфраструктури.

Ведення дальніх ударів.

Очікування: технології та спільні навчання

Планується, що Збройні Сили України братимуть участь у спільних навчаннях JEF для досягнення повної взаємосумісності та готовності до спільних дій у кризових ситуаціях.

Натомість Україна очікує від партнерів JEF доступу до європейських технологій та виробничих потужностей. На базі цього Київ планує налагоджувати спільне виробництво озброєнь та розвивати кооперацію у сфері оборонної промисловості.

«Разом ми зможемо стримати агресію, захистити наших людей і забезпечити мирну, стабільну Європу для майбутніх поколінь», — підсумував Шмигаль.

Про JEF

Об'єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force, JEF) — це військова коаліція, створена Великою Британією у 2015 році. Вона призначена для швидкого реагування на кризи у Північній Європі та за її межами — від гуманітарної допомоги до повноцінних бойових дій.

Альянс не прив'язаний до командних структур НАТО (хоча всі його члени, окрім Швеції, яка перебуває в процесі вступу, та Ісландії, яка не має армії, є членами НАТО), що дає йому більшу оперативну гнучкість. До JEF входять 10 країн:

Велика Британія (лідер)

Данія

Естонія

Фінляндія

Ісландія

Латвія

Литва

Нідерланди

Норвегія

Швеція

Отримання статусу «розширеного партнера» JEF є важливим геополітичним кроком для України. Це не просто декларація, а інституційне зближення з ключовою групою північноєвропейських країн, які є одними з найактивніших військових та фінансових донорів Києва.