Енергосистема України втратила щонайменше 1 гігават генерації. Дефіцит надовго

За оцінкою представника уряду, через останню атаку енергосистема втратила щонайменше 1 гігават генерації. Про це пише в статті «Економічна правда».

Трипільської та Зміївської ТЕС немає

«Дещо вже повертається, щось вдасться включити найближчим часом, але частину потужностей, боюся, швидко відновити не вдасться», — додає він.

Міненерго підтверджує, що найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу. «Навіть для дрібних ремонтів потрібно вимикати обладнання. Інакше система не запуститься стабільно», — пояснює міністр енергетики Гринчук.

Співрозмовники в енергетичних компаніях підтверджують, що відключення на довго. «Пошкоджено підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС. Дефіцит надовго — генерацію швидко не відновиш», — каже один з них.

«Ніхто сьогодні не дасть точного прогнозу щодо відключень — усе залежить від інтенсивності атак та руйнувань. Але можна припустити, що ситуація буде приблизно наступною.

Після масованих атак на кшталт останньої, протягом кількох тижнів триватиме відновлення — у цей час країна живе в режимі 3−4 черг відключень. Далі - можлива стабілізація до двох черг, а потім і до однієї черги. Це оптимістичний сценарій. Але знову ж таки все залежить від обстрілів", — розповідає представник енергетичної компанії.

Центренерго втратило всю генерацію

Компанія Центренерго втратила всю генерацію. Російські ракети зруйнували обидві її станції: Зміївську ТЕС на Харківщині і Трипільську ТЕС на Київщині.

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після атак 2024 року. Станції у вогні. Ми зупинилися. Нині - нуль генерації. Нуль!» — заявили в компанії, не стримуючи емоцій.

До початку війни «Центренерго» володіло трьома станціями. Третя — Вуглегірська ТЕС — залишається окупованою ще з 2022 року. Після останнього обстрілу компанія фактично втратила можливість виробляти електроенергію.

«Ми втратили те, що відновлювали цілодобово. Повністю», — йдеться в заяві компанії.