Секонд-хенд штурмує ринок: імпорт уживаних авто зріс на 60%

Впродовж жовтня український автопарк поповнили понад 26,1 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Зростання попиту

У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 12%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%.

Далі йдуть:

електромобілі — 30%;

дизельні — 18%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 3%.

Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить — 8,2 року. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця

VOLKSWAGEN Golf — 1208 од.;

TESLA Model Y — 942 од.;

TESLA Model 3 — 862 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 752 од.;

RENAULT Megane — 730 од.;

AUDI Q5 — 726 од.;

NISSAN Leaf — 697 од.;

SKODA Octavia — 665 од.

NISSAN Rogue — 636 од.;

KIA Niro — 551 од.

Всього з початку року українці придбали 207,9 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.

Зміна правил на ринку

Як писав раніше «Мінфін», в Україні вже найближчим часом може кардинально змінитись ринок торгівлі вживаними авто. Причина — рішення уряду скоригувати порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.

Головне нововведення — суб'єкти господарювання отримують можливість торгувати автомобілями як звичайним товаром. Тобто їм уже не потрібно слідувати старій схемі: спершу ставити б/в машину на облік у ТЦК та сервісному центрі, а потім, знайшовши нового покупця, робити цю процедуру у зворотному порядку — знімати транспортний засіб з обліку.

«Це революційна зміна, яка відкриває легальним автосалонам доступ до ринку подарованих авто, на якому зараз вони контролюють не більше 1−1,5% угод. Для громадян — і власників авто, і тих, хто хоче купити машину, з'явиться новий канал купівлі-продажу», — пояснив керівник компанії Autoconsulting Олег Омельницький.