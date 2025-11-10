У понеділок, 10 листопада, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.
10 листопада 2025, 10:54
Долар та євро: Які курси валют виставили банки та обмінники
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,16 грн. Євро купують за 48,20 грн, а продають за 48,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,10, євро — 48,68−48,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,80−41,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,36−48,38 грн/євро.
Джерело: Мінфін
