$106 тисяч за біткоїн: криптовалюта ожила після новин із Конгресу

Біткоїн зріс у понеділок, 10 листопада, на тлі загального підйому ризикових активів, оскільки американські законодавці досягли прогресу у питанні припинення тривалого урядового «шатдауну». Про це пише Investing.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася ціна біткоїна

Найбільша криптовалюта світу зросла на 4,3% — до $106 330,9. Зростання у понеділок стало продовженням відновлення біткоїна у вихідні, оскільки криптовалюта залучила покупців після нищівних втрат у жовтні та на початку листопада.

Минулого тижня біткоїн увійшов до ведмежого ринку, впавши більш ніж на 20% з рекордного максимуму, досягнутого на початку жовтня. Криптовалюта очолила обвал на ширшому крипторинку і також з середини жовтня не може подолати позначку $110 000.

Проте поліпшення апетиту до ризику допомогло біткоїну, особливо після того, як США та Китай домовилися про торгову угоду наприкінці жовтня.

Альткоїни ростуть слідом за биткоином

Більш широкі ціни на криптовалюти зросли за зростанням біткоїну, також відновлюючись після різких втрат за минулий місяць. Ethereum виріс на 5,7% до $3 600,99, тоді як BNB піднявся на 1,6% до $1 004,70.

Cardano та Solana зросли майже на 6%. Серед мемкоінов Dogecoin додав 4%, у той час як $ Trump зріс майже на 10%

XRP показав найкращі результати серед альткоїнів, піднявшись більш ніж на 8% до $2,4570.

Зростання криптовалюти було зумовлене головним чином оптимізмом щодо залучення емітентом XRP, компанією Ripple Labs, $500 мільйонів фінансування при оцінці $40 мільярдів.

Збір коштів відбувається після того, як Ripple спростував нещодавні спекуляції про те, що компанія планує первинне публічне розміщення акцій.

XRP виріс на очікуваннях, що Ripple направить більше своїх нещодавно залучених капіталів на викуп токена, що є позитивним чинником цін.

Причина відновлення цін на криптовалюту

Апетит до ризику посилився у понеділок після того, як Сенат США проголосував за просування законопроекту, спрямованого на фінансування уряду до 30 січня 2026 року. Сенат погодився з результатом голосування 60−40 після того, як вісім сенаторів-демократів погодилися на угоду з республіканцями.

Читайте також: Крига скресла: Сенат США підтримав законопроект для припинення шатдауну

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки з 1 жовтня продовжується призупинення роботи уряду (шатдаун), що викликано відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.

Цей шатдаун вже перевищив 21-денний шатдаун 1995−1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.

Найдовший урядовий параліч відбувся у 2018—2019 роках і тривав 35 днів. Проте нинішній шатдаун може побити цей рекорд.

Щоденні економічні втрати США через зупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.

При цьому Сенат неодноразово намагався схвалити законопроекти, які могли б покласти край урядовому блокуванню.

У федеральних агентств виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило в неоплачувану відпустку 1400 співробітників.

Загальні збитки від шатдауну в США сягають 15 млрд доларів щодня.