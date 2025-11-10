Multi від Мінфін
10 листопада 2025, 11:00

àбанк запустив програму для нових клієнтів — до 100 грн за перші дії з карткою та подвійний кешбек

З 1 листопада нові клієнти àбанку можуть отримати до 100 грн кешбеку за прості дії, а також подвійний кешбек на всі категорії від банку.

Отримувати кешбек можна вже з перших днів — без складних умов, лише за звичні щоденні операції.

Що потрібно зробити протягом 30 днів:

  • Додати картку в Apple Pay або Google Pay;

  • Оплатити будь-яку покупку з кешбеком;

  • Здійснити онлайн-платіж;

  • Підключити регулярний платіж.

Після виконання всіх 4 умов клієнт отримає 100 грн кешбеку.

І найприємніше — тепер покупка з карткою àбанку дає ще більше кешбеку. Всі категорії від банку — подвоєно до 31.01.2026. Наприклад, за квитки в кіно на 500 грн можна отримати не 50, а 100 грн кешбеку.

«Сьогодні клієнти очікують не лише зручності, а й відчутної користі. І ми це даємо. Кешбек-програма для новачків — це не про складні умови, а про чесну вигоду з перших днів. Простота. Вигода. Довіра. Саме на цьому будується сучасний банкінг», — коментує Євген Зайченко, керівник напрямку кредитних карток àбанку.

àбанк і далі змінює банкінг — робить його ближчим, зрозумілішим і справді корисним для щоденного життя.

Завантажуйте застосунок https://abank.go.link/gct7o — відкривайте картку та отримуйте винагороду вже сьогодні

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах

Джерело: àбанк
