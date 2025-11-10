Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 152 160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 листопада 2025, 8:05
Втрати ворога за 9 листопада: 1 090 російських окупантів, 7 танків та 57 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб
- танків — 11 342 (+7) од.
- бойових броньованих машин — 23 552 (+7) од.
- артилерійських систем — 34 349 (+9) од.
- РСЗВ — 1 538 (+0) од.
- засоби ППО — 1 239 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57) од.
- крилаті ракети — 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 66 957 (+77) од.
- спеціальна техніка — 3 993 (+0) од.
Джерело: Мінфін
