10 листопада 2025, 8:12

Україна ввела санкції проти «посланця Путіна» Дмитрієва

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 9 листопада, указом № 834 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти низки російських посадовців, а також одного громадянина України.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 9 листопада, указом № 834 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти низки російських посадовців, а також одного громадянина України.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПроти кого запровадили санкціїЗокрема, санкції запроваджені проти голови Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, котрий від переобрання Дональда Трампа президентом США регулярно контактує з представниками його адміністрації, в тому числі зі спеціальним посланцем Стівеном Віткоффом.
Фото: Президент України Володимир Зеленський

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Проти кого запровадили санкції

Зокрема, санкції запроваджені проти голови Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, котрий від переобрання Дональда Трампа президентом США регулярно контактує з представниками його адміністрації, в тому числі зі спеціальним посланцем Стівеном Віткоффом. Декілька разів відвідував Сполучені Штати.

Крім того, санкції запроваджені проти керівника п'ятої служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олексія Комкова. Цей підрозділ відповідає за оперативну інформацію та міжнародні зв'язки, його співробітники працюють радниками у багатьох російських посольствах і торгових представництвах.

Також під обмеження потрапив начальник одного з управлінь російської військової розвідки Олександр Зорін, міністерка сільського господарства Оксана Лут і троє заступників російських міністрів: просвіти, культури, а також науки і вищої освіти.

Санкції запроваджені і проти колишнього голови Конституційного cуду України Олександра Тупицького, який втік з України в 2022 році. Його Зеленський назвав колаборантом.

«У санкційних рішеннях України — особи, які працюють в урядових структурах (президента рф Володимира) Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його „гаманців“, функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів», — написав президент у соціальних мережах, коментуючи нові санкції.

Відповідь за санкції

Обмеження проти росіян Зеленський охарактеризував як відповідь на російські санкції проти українських посадовців. 1 листопада на офіційному російському порталі правових актів заявилася інформація про запровадження економічних обмежень щодо української прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, міністрів фінансів Сергія Марченка і економіки Олексія Соболєва, а також семи інших діючи і колишніх чиновників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
