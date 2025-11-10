Multi від Мінфін
10 листопада 2025, 8:36

Гетманцев запевнив: підвищення податків наступного року не буде

Підвищення податків наступного року не буде. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Підвищення податків наступного року не буде.
Фото: Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Коливання курсу

«Так само хочу заспокоїти українців: зараз немає жодних підстав говорити про те, що наступного року будуть якісь істотні коливання курсу. Тому не слухайте тих, хто намагається переконати вас в іншому», — написав Гетманцев.

За його словами, бюджетний процес триває.

«Зараз продовжуються консультації з нашими європейськими партнерами, з МВФ, Світовим банком, іншими країнами, щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету наступного року. Впевнений, що переговори будуть успішними.

Що стосується внутрішніх ресурсів, то ключовий для нас — детінізація.

Закон — один для всіх. Кожен тіньовик та всі, хто залучений до їхніх схем, врешті зрозуміють це", — підсумував він.

Податки для банків

Як писав «Мінфін», податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%.

На початку жовтня Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%).

В березні цього року Гетманцев запевняв, що у 2025 році підвищення податку на прибуток для банків не буде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+40
Hennady
Hennady
10 листопада 2025, 8:42
#
Підвищувати податки, якби, вже трохи страшнувато… тому будуть вводити нові - тому не обманув
+
+15
financialGenius
financialGenius
10 листопада 2025, 11:14
#
Готовится нужно к повышению , если так успокаивает)
+
0
financialGenius
financialGenius
10 листопада 2025, 11:15
#
Онлифаншицам советую думать о налоговом резиденстве уже.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
