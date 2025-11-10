Підвищення податків наступного року не буде. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету
Гетманцев запевнив: підвищення податків наступного року не буде
Підвищення податків наступного року не буде. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Коливання курсу
«Так само хочу заспокоїти українців: зараз немає жодних підстав говорити про те, що наступного року будуть якісь істотні коливання курсу. Тому не слухайте тих, хто намагається переконати вас в іншому», — написав Гетманцев.
За його словами, бюджетний процес триває.
«Зараз продовжуються консультації з нашими європейськими партнерами, з МВФ, Світовим банком, іншими країнами, щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету наступного року. Впевнений, що переговори будуть успішними.
Що стосується внутрішніх ресурсів, то ключовий для нас — детінізація.
Закон — один для всіх. Кожен тіньовик та всі, хто залучений до їхніх схем, врешті зрозуміють це", — підсумував він.
Податки для банків
Як писав «Мінфін», податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%.
На початку жовтня Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%).
В березні цього року Гетманцев запевняв, що у 2025 році підвищення податку на прибуток для банків не буде.
Коментарі - 3