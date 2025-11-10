Гетманцев запевнив: підвищення податків наступного року не буде

Підвищення податків наступного року не буде. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Коливання курсу

«Так само хочу заспокоїти українців: зараз немає жодних підстав говорити про те, що наступного року будуть якісь істотні коливання курсу. Тому не слухайте тих, хто намагається переконати вас в іншому», — написав Гетманцев.

За його словами, бюджетний процес триває.

«Зараз продовжуються консультації з нашими європейськими партнерами, з МВФ, Світовим банком, іншими країнами, щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету наступного року. Впевнений, що переговори будуть успішними.

Що стосується внутрішніх ресурсів, то ключовий для нас — детінізація.

Закон — один для всіх. Кожен тіньовик та всі, хто залучений до їхніх схем, врешті зрозуміють це", — підсумував він.

Податки для банків

Як писав «Мінфін», податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%.

На початку жовтня Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%).

В березні цього року Гетманцев запевняв, що у 2025 році підвищення податку на прибуток для банків не буде.