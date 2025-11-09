Сем Альтман заявив, що ШІ має керувати компанією OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зробив сміливий прогноз, заявивши, що штучний інтелект (ШІ) має очолити компанію в недалекому майбутньому, і він буде засоромлений, якщо OpenAI не стане першою великою компанією, якою керуватиме ШІ-директор. Він також вважає, що ШІ зможе повноцінно керувати великим департаментом компанії вже за кілька років. Про це Альтман заявив під час подкасту «Conversations with Tyler», передає Benzinga.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ШІ-директор кращий за людину

Під час розмови Сем Альтман поділився, що часто розмірковує про те, що саме необхідно для того, аби ШІ-директор перевершив його у керуванні OpenAI.

«Сором мені, якщо OpenAI не стане першою великою компанією, якою керуватиме ШІ-директор, чи не так?» — заявив Альтман.

Він додав, що роздуми про те, як прискорити цю можливість та які перешкоди можуть виникнути, допомагають йому у формуванні організаційного дизайну компанії.

Управління департаментом — за кілька років

За прогнозами Альтмана, здатність ШІ взяти на себе повне управління значним підрозділом компанії — це питання найближчого майбутнього. «Якась невелика, однозначна кількість років, не дуже далеко», — зазначив він.

Ці заяви пролунали на тлі нещодавніх суперечок з Ілоном Маском щодо структури OpenAI та її відходу від некомерційної моделі. Водночас компанія демонструє виняткові фінансові результати: Альтман повідомив, що реальні доходи OpenAI «значно вищі» за поширену оцінку у $13 мільярдів на рік.