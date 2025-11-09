Multi від Мінфін
9 листопада 2025, 15:25

Сем Альтман заявив, що ШІ має керувати компанією OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зробив сміливий прогноз, заявивши, що штучний інтелект (ШІ) має очолити компанію в недалекому майбутньому, і він буде засоромлений, якщо OpenAI не стане першою великою компанією, якою керуватиме ШІ-директор. Він також вважає, що ШІ зможе повноцінно керувати великим департаментом компанії вже за кілька років. Про це Альтман заявив під час подкасту «Conversations with Tyler», передає Benzinga.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зробив сміливий прогноз, заявивши, що штучний інтелект (ШІ) має очолити компанію в недалекому майбутньому, і він буде засоромлений, якщо OpenAI не стане першою великою компанією, якою керуватиме ШІ-директор.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ШІ-директор кращий за людину

Під час розмови Сем Альтман поділився, що часто розмірковує про те, що саме необхідно для того, аби ШІ-директор перевершив його у керуванні OpenAI.

«Сором мені, якщо OpenAI не стане першою великою компанією, якою керуватиме ШІ-директор, чи не так?» — заявив Альтман.

Він додав, що роздуми про те, як прискорити цю можливість та які перешкоди можуть виникнути, допомагають йому у формуванні організаційного дизайну компанії.

Управління департаментом — за кілька років

За прогнозами Альтмана, здатність ШІ взяти на себе повне управління значним підрозділом компанії — це питання найближчого майбутнього. «Якась невелика, однозначна кількість років, не дуже далеко», — зазначив він.

Ці заяви пролунали на тлі нещодавніх суперечок з Ілоном Маском щодо структури OpenAI та її відходу від некомерційної моделі. Водночас компанія демонструє виняткові фінансові результати: Альтман повідомив, що реальні доходи OpenAI «значно вищі» за поширену оцінку у $13 мільярдів на рік.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
