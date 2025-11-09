Китайська компанія винагороджує своїх співробітників золотими клавішами для клавіатури

Китайська технологічна компанія Insta360, що базується в Шеньчжені, вже четвертий рік поспіль винагороджує своїх видатних співробітників бонусами у вигляді клавіш для клавіатури, виготовлених із чистого золота. Найважча з них — клавіша пробілу — коштує близько $45 000. Про це повідомляє South China Morning Post.

«Золота фабрика»

Компанія Insta360, відома як конкурент GoPro у сегменті 360-градусних камер, нещодавно відзначила День програміста в Китаї (24 жовтня), подарувавши кільком видатним співробітникам 21 золоту клавішу. Загалом за останні чотири роки компанія роздала 55 таких клавіш.

Найдорожча з них, клавіша пробілу, важить 35,02 грама і наразі оцінюється приблизно в 320 000 юанів ($45 000). Через стрімке зростання цін на золото вартість цих бонусів з першого року зросла більш ніж удвічі.

Завдяки цій традиції у китайській техіндустрії компанія отримала неформальне прізвисько «золота фабрика».

Золото як символ стабільності

Золоті бонуси не обмежуються лише Днем програміста.

На 10-ту річницю компанії в липні всі співробітники та стажери отримали «золотий сліпий бокс», що містив 0,36-грамову наклейку з чистого золота з повідомленням: «Все, що блищить — це не тільки золото, але й ви».

За весілля чи народження дитини співробітникам дарують золоту монету вагою 1 грам.

На останній новорічній вечірці головним призом лотереї став 50-грамовий злиток золота 999 проби.

Співробітники позитивно відгукуються про таку мотивацію. Один із працівників назвав золотий бонус «дуже прагматичним», зазначивши, що це «допомагає мені керувати моїми грошима». Інший сказав, що не продаватиме свої золоті монети, оскільки «є речі, які не можна виміряти грошима». Ще один співробітник висловив рішучість: «Я буду працювати старанніше і заповню всю свою клавіатуру золотими клавішами».

Засновник Insta360 Лю Цзінкан пояснив, що компанія дарує золото не через його грошову цінність, а через «стабільність», яку воно символізує. Він наголосив, що стабільність компанії залежить від її талановитих співробітників, а золоті клавіші символізують, що кожне натискання клавіші — це дотик, який «перетворює камінь на золото».