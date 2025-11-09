Bank of America: Інвестиції в ШІ підтримують долар, але масові звільнення можуть його обвалити

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 листопада 2025, 12:31

Bank of America: Інвестиції в ШІ підтримують долар, але масові звільнення можуть його обвалити

Штучний інтелект (ШІ) може стати новою потужною силою, що визначатиме курс долара США, забезпечуючи підтримку валюті в короткостроковій перспективі, але створюючи значні ризики в майбутньому. Такого висновку дійшли аналітики Bank of America (BofA), зазначаючи, що інвестиційний бум у секторі ШІ вже підтримує економіку США, однак пов'язані з автоматизацією звільнення можуть змусити ФРС швидко знижувати ставки, що послабить валюту. У довгостроковій перспективі, якщо ШІ підвищить продуктивність, долар зміцниться. Про це повідомляє Investing.com, посилаючись на звіт BofA.

Штучний інтелект (ШІ) може стати новою потужною силою, що визначатиме курс долара США, забезпечуючи підтримку валюті в короткостроковій перспективі, але створюючи значні ризики в майбутньому.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бум капітальних витрат як підтримка ВВП

На макрорівні, зазначають у BofA, бум капітальних витрат, пов'язаний зі ШІ, «безперечно, підтримує долар». За оцінками, інвестиції у програмне забезпечення, обладнання та дата-центри додали 1,2 та 1,3 відсоткового пункту до зростання ВВП США у першому та другому кварталах 2025 року відповідно.

Це зростання, разом із «ефектом багатства» від високих оцінок технологічних компаній, підтримало споживчі витрати та інфляцію у сфері послуг. Ці фактори допомогли долару залишатися сильнішим, ніж він міг би бути за інших умов.

Ринок праці — головна загроза

Водночас стратеги попереджають, що ринок праці може стати джерелом слабкості для долара. Вже помітні перші ознаки динаміки «мало наймаємо, мало звільняємо», особливо серед молодих працівників. Це свідчить про обережність компаній, які не поспішають наймати на посади, що можуть бути автоматизовані в майбутньому.

«Більш чітке підтвердження звільнень, спричинених ШІ, вочевидь створює ризики зниження курсу долара», — пишуть у BofA. Аналітики пояснюють, що масові звільнення можуть змусити Федеральний резерв прискорити зниження відсоткових ставок для стимулювання економіки.

Зв'язок з ринком акцій ослаб

Аналітики звернули увагу на важливу зміну. Хоча домінування американських технологій живило наратив про винятковість США, нещодавнє ралі акцій, пов'язане зі ШІ, не призвело до прямого зміцнення долара.

Після квітневого розпродажу акції ШІ-компаній стрімко зростали, тоді як долар залишався у вузькому діапазоні. «Не очевидно, що гіпотетичний розпродаж акцій ШІ сам по собі послабить долар», — зазначають стратеги, оскільки зараз домінують інші макроекономічні чинники.

Довгостроковий прогноз: продуктивність проти дефляції

У довгостроковій перспективі доля долара залежатиме від того, який ефект від ШІ домінуватиме: дефляційний тиск чи зростання продуктивності.

  • Якщо ШІ спричинить дефляцію (загальне зниження цін через автоматизацію), це може послабити долар через падіння дохідності облігацій.
  • Якщо ШІ підвищить ефективність та виробництво, долар, навпаки, зміцниться. «Вища продуктивність історично асоціюється з сильнішим доларом», — зазначають у BofA, наводячи як прецедент період 1995−2002 років.

Порівнюючи поточний цикл з епохою доткомів 2000-х, аналітики бачать ключову відмінність: сьогоднішній бум підживлюється вже прибутковими технологічними фірмами, а не збитковими стартапами.

Загалом, хоча повний вплив ШІ на валюти залишається невизначеним, аналітики BofA вважають, що сам інвестиційний бум у ШІ має бути чистим позитивом для долара у короткостроковій перспективі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами