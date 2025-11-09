Bank of America: Інвестиції в ШІ підтримують долар, але масові звільнення можуть його обвалити

Штучний інтелект (ШІ) може стати новою потужною силою, що визначатиме курс долара США, забезпечуючи підтримку валюті в короткостроковій перспективі, але створюючи значні ризики в майбутньому. Такого висновку дійшли аналітики Bank of America (BofA), зазначаючи, що інвестиційний бум у секторі ШІ вже підтримує економіку США, однак пов'язані з автоматизацією звільнення можуть змусити ФРС швидко знижувати ставки, що послабить валюту. У довгостроковій перспективі, якщо ШІ підвищить продуктивність, долар зміцниться. Про це повідомляє Investing.com, посилаючись на звіт BofA.

Бум капітальних витрат як підтримка ВВП

На макрорівні, зазначають у BofA, бум капітальних витрат, пов'язаний зі ШІ, «безперечно, підтримує долар». За оцінками, інвестиції у програмне забезпечення, обладнання та дата-центри додали 1,2 та 1,3 відсоткового пункту до зростання ВВП США у першому та другому кварталах 2025 року відповідно.

Це зростання, разом із «ефектом багатства» від високих оцінок технологічних компаній, підтримало споживчі витрати та інфляцію у сфері послуг. Ці фактори допомогли долару залишатися сильнішим, ніж він міг би бути за інших умов.

Ринок праці — головна загроза

Водночас стратеги попереджають, що ринок праці може стати джерелом слабкості для долара. Вже помітні перші ознаки динаміки «мало наймаємо, мало звільняємо», особливо серед молодих працівників. Це свідчить про обережність компаній, які не поспішають наймати на посади, що можуть бути автоматизовані в майбутньому.

«Більш чітке підтвердження звільнень, спричинених ШІ, вочевидь створює ризики зниження курсу долара», — пишуть у BofA. Аналітики пояснюють, що масові звільнення можуть змусити Федеральний резерв прискорити зниження відсоткових ставок для стимулювання економіки.

Зв'язок з ринком акцій ослаб

Аналітики звернули увагу на важливу зміну. Хоча домінування американських технологій живило наратив про винятковість США, нещодавнє ралі акцій, пов'язане зі ШІ, не призвело до прямого зміцнення долара.

Після квітневого розпродажу акції ШІ-компаній стрімко зростали, тоді як долар залишався у вузькому діапазоні. «Не очевидно, що гіпотетичний розпродаж акцій ШІ сам по собі послабить долар», — зазначають стратеги, оскільки зараз домінують інші макроекономічні чинники.

Довгостроковий прогноз: продуктивність проти дефляції

У довгостроковій перспективі доля долара залежатиме від того, який ефект від ШІ домінуватиме: дефляційний тиск чи зростання продуктивності.

Якщо ШІ спричинить дефляцію (загальне зниження цін через автоматизацію), це може послабити долар через падіння дохідності облігацій.

Якщо ШІ підвищить ефективність та виробництво, долар, навпаки, зміцниться. «Вища продуктивність історично асоціюється з сильнішим доларом», — зазначають у BofA, наводячи як прецедент період 1995−2002 років.

Порівнюючи поточний цикл з епохою доткомів 2000-х, аналітики бачать ключову відмінність: сьогоднішній бум підживлюється вже прибутковими технологічними фірмами, а не збитковими стартапами.

Загалом, хоча повний вплив ШІ на валюти залишається невизначеним, аналітики BofA вважають, що сам інвестиційний бум у ШІ має бути чистим позитивом для долара у короткостроковій перспективі.