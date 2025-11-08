Прогноз ICU: Долар буде стабільним, а послаблення гривні — контрольованим

Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко під час інвестиційної конференції «Жити на відсотки» оцінив перспективи курсу долара на світових ринках і поділився прогнозом щодо гривні.

Долар: Передчасне падіння скасовується

Мартиненко наголошує, що на світовому ринку спостерігається зворотний рух після початкових песимістичних очікувань інвесторів щодо долара. Дискусії про «відхід долара від провідної ролі» є популярними, але передчасними.

Позиції інвесторів: Інвестиційні менеджери потихеньку починають заходити у «довгі» позиції щодо долара.

Прогноз: У найближчі місяці долар буде стабільним.

Курс до євро: Щодо курсу долар-євро очікується деяке укріплення американської валюти. Наразі курс тримається на рівні близько $1,15 за євро.

Прогноз курсу гривні

Завдяки міжнародній фінансовій допомозі Національний банк України має рекордні резерви для контролю гривні.

Прогноз на кінець 2025 року: ICU не бачить суттєвих ризиків того, що курс гривні буде вищим за 42,5 грн/$.

Прогноз на 2026 рік: Очікується контрольоване послаблення національної валюти. Прогноз ICU на кінець наступного року становить приблизно 44,5 грн/$.

Зазначимо, що за прогнозом директора з інвестицій Capital Times Артема Щербини, який також виступав на конференції «Жити на відсотки», у 2026 році курс досягне 46 грн за долар.

