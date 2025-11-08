Настрої погіршилися: Як змінилися інвестиційні очікування українців у 2025 році — дослідження

Загальна ситуація та настрої інвесторів в Україні погіршилися порівняно з минулим роком. Про це розповів директор з розвитку бізнесу дослідницької компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов, презентуючи на конференції «Жити на відсотки» результати дослідження інвестиційних настроїв українців у 2025 році.

Погіршення пов'язане насамперед із фінансовими труднощами та зниженням відчуття впевненості та розуміння майбутнього.

Менше інвесторів, але активність зростає всередині групи

Внаслідок загального погіршення, частка українців, які мають інвестиційний досвід, та тих, хто інвестує зараз, зменшилася на 4−5 відсоткових пунктів. Проте, за словами Єжова, це зниження не є соціально значущим, але свідчить про негативну тенденцію.

Ключові зміни у поведінці:

Розрив посилюється: Ті, хто інвестував раніше, продовжують інвестувати, стають активнішими та розширюють свою участь. Ті, хто не інвестував, не долучаються.

Географія інвестицій: Зростає бажання інвестувати за кордон, що особливо помітно серед молоді (18−29 років).

Крипто-падіння: Відбулося найвідчутніше зниження інтересу до криптовалют серед тих, хто вже має інвестиції. Крипторинок перестає сприйматися як надійний та привабливий інструмент.

Зміна пріоритетів інвесторів у 2025 році

Дані Kantar Ukraine щодо інвестування за напрямками серед тих, хто вже має інвестиції, демонструють помітне падіння довіри до криптовалют та зростання інтересу до традиційних і державних інструментів у 2025 році.

Ключові висновки:

Криптовалюти та NFT залишаються найпопулярнішим напрямком, але їхня частка суттєво знизилася: з 53% у 2024 році до 40% у 2025 році. Це падіння підтверджує загальну тенденцію зниження довіри до волатильного крипторинку.

ОВДП та Корпоративні облігації вийшли на друге місце, демонструючи стабільний і зростаючий інтерес: 34% у 2025 році (проти 30% у 2024 році).

Житлова нерухомість в Україні та Купівля землі в Україні залишаються важливими напрямками, хоча й без значного зростання.

Комерційна нерухомість в Україні зазнала найбільшого падіння інтересу: з 9% у 2024 році до лише 2% у 2025 році, що свідчить про високі ризики для бізнес-активів.

Закордонний фондовий ринок демонструє невелике, але стійке зростання, підтверджуючи бажання інвесторів диверсифікувати ризики за межами України (з 7% до 11%).

Відзначається зростання інвестицій у Курортну нерухомість (з 5% до 7%) та Інвестиції в логістичну сферу (з 3% до 6%), що може вказувати на певні сегменти ринку, які інвестори вважають перспективними.

Нерухомість зберігає лідерство, крипта наздоганяє

У планах на майбутнє та загальних інвестиційних уподобаннях українців домінують традиційні активи:

Житлова нерухомість в Україні залишається найбільш надійним і зрозумілим інвестиційним інструментом, незважаючи на помітне зростання ризиків пошкодження житла від ворожих атак.

Криптовалюти (які раніше були беззаперечним лідером) майже зрівнялися з нерухомістю у планах інвестування.

Державні/корпоративні облігації зростають у популярності як інструмент серед тих, хто вже інвестує.

Бар'єри та невизначеність

Готовність українців інвестувати загалом знизилася, а частка тих, хто не може визначитися, зросла.

Головні бар'єри для інвесторів, які готові почати інвестувати:

Складність процедури придбання активів.

Неможливість виведення коштів з активу (бажання більшої гнучкості та керованості).

Цікаво, що проблема «браку знань» майже зникла з переліку бар'єрів, хоча лише 7% готові платити за фінансову освіту. Декларативно українці вважають, що знань їм вистачає.

Головна причина неготовності інвестувати — брак фінансів.

Мотивація: Пасивний дохід та фінансова незалежність

Основною метою інвестування залишається створення пасивного доходу, особливо серед старшої вікової групи. Для молоді (18−29 років) сильнішою мотивацією є фінансова незалежність.

Довгострокові інвестиції менш привабливі

Довгострокові інвестиції стають менш привабливими для українців у 2025 році порівняно з 2024 роком. Найбільше зниження інтересу зафіксовано до інвестицій із горизонтом 10 років, де частка зацікавлених інвесторів зменшилася з 16% у 2024 році до 12% у 2025 році.

Водночас короткострокові інвестиції (на 3 роки) залишаються найпопулярнішими (71% у 2025 році проти 68% торік).

Інтерес до середньострокових інвестицій (5 років) залишається стабільним, з невеликим зростанням до 17% (з 16% у 2024 році). Загальна тенденція вказує на посилення невизначеності та небажання інвесторів фіксувати кошти на тривалий період.

Висновки Kantar Ukraine

Кирило Єжов наголосив, що ринку необхідно зробити два важливі кроки:

Збільшити передбачуваність: Потрібні більш прогнозовані дії з боку держави та регулятора.

Підвищити довіру: Інституційні гравці повинні стати поводирями та активніше пояснювати, як працювати зі стабільними інструментами, щоб перебороти недовіру, яку створюють «продавці повітря» та «інфоцигани».

Дослідження

Дослідження охоплювало українську аудиторію віком 18−55 років, яка проживає у містах з населенням 20 тисяч і більше. Дані збиралися протягом жовтня 2024 та 2025 років. Використовувалися дві основні методики збору даних: онлайн-опитування, в якому взяли участь 1000 респондентів, та онлайн глибинні інтерв'ю.