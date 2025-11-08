FT: ЄК пропонує постійне знерухомлення активів РФ, щоб уникнути щорічних витрат у €5,6 млрд

Європейська комісія пропонує запровадити механізм «постійної іммобілізації» заморожених російських державних активів в ЄС. Це головна умова для створення юридичної схеми, яка дозволить використовувати доходи від цих активів для фінансування підтримки України. Альтернативою, за оцінками ЄК, стануть додаткові витрати для країн ЄС у розмірі 5,6 млрд євро щорічно. Про це повідомила газета The Financial Times, посилаючись на документ Єврокомісії, підготовлений до грудневого саміту лідерів ЄС.

Попередження про ціну відмови

Документ Єврокомісії містить доповідь про наслідки відмови від використання російських заморожених активів для фінансування допомоги Україні. У ньому зазначається, що якщо план із залучення частини коштів, заблокованих у бельгійському депозитарії Euroclear, не буде реалізований, ЄС матиме два варіанти:

Узгодити спільне запозичення на ринку.

Виділити Україні прямі гранти.

Загальна сума необхідної допомоги оцінюється у 140 мільярдів євро. За оцінкою ЄК, обидва варіанти призведуть до додаткових витрат та збільшать боргове навантаження на національні бюджети країн-членів.

Фінансові наслідки для ЄС

Обслуговування спільного кредиту на €140 млрд коштуватиме країнам ЄС приблизно 5,6 мільярда євро на рік лише у вигляді відсотків. З цієї суми:

Франція виплачуватиме майже 1 млрд євро на рік;

Італія — близько 675 млн євро;

Бельгія — близько 200 млн євро.

Єврокомісія також попереджає, що таке велике запозичення може негативно вплинути на фінансові ринки та підвищити відсоткові ставки, за якими сам Євросоюз залучає кошти. Це, у свою чергу, може спричинити «додаткові непрямі витрати» для інших програм ЄС.

Позиція Бельгії та ризики

Раніше саме Бельгія заблокувала пропозицію про виділення «репараційного кредиту» на 140 млрд євро за рахунок російських активів. Брюссель посилається на значні фінансові та юридичні ризики, зокрема: