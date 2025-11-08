М'янма очолила рейтинг країн, які найбільше використовують готівку

У 2025 році світ залишається різко поляризованим за способом використання грошей: найбідніші країни світу проводять понад 90% щоденних операцій у фізичній готівці, тоді як деякі розвинені економіки стали майже повністю безготівковими. М'янма очолила рейтинг країн з найбільшою залежністю від готівки (98%), а Норвегія та Південна Корея посіли останні місця (по 10%). Про це свідчить рейтинг 123 країн, опублікований Forex.se, пише Visual Capitalist.

Де готівка залишається королем

На вершині рейтингу опинилися країни з низьким рівнем доходу, де обмежена банківська інфраструктура та поганий інтернет роблять фізичні гроші найпростішим і найнадійнішим засобом обміну.

М'янма очолила список з показником 98% використання готівки.

Ефіопія та Гамбія розділили друге місце з 95%.

До топ-10 також увійшли Албанія, Камбоджа, Лаос, Ліван, Непал та Пакистан, де рівень використання готівки становить 90%.

У цих країнах значна частина населення залишається «небанківською» (не має банківських рахунків), а торговці не можуть дозволити собі POS-термінали.

Майже безготівкові країни

На протилежному кінці спектру — розвинені економіки зі зрілими фінтех-екосистемами, які швидко відмовляються від банкнот та монет.

Норвегія та Південна Корея є лідерами з найнижчим показником використання готівки — лише 10%.

Швеція посідає третє місце знизу з 14%.

У США частка готівкових операцій становить 16%.

У цих країнах загальний доступ до інтернету, високе проникнення смартфонів та надійні системи захисту прав споживачів дають покупцям впевненість для переходу на цифрові розрахунки.

Аномалії та винятки з правил

Рейтинг показує, що економічний розвиток не завжди прямо корелює з відмовою від готівки.

Багаті, але «готівкові»: Японія (60%) та Німеччина (51%) демонструють аномально високу прихильність до готівки для таких технологічно розвинених країн. У Німеччині це пов'язують із міркуваннями приватності та недовірою до великих банківських інституцій, а в Японії — з поширеністю готівки у сільській місцевості.