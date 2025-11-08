М'янма очолила рейтинг країн, які найбільше використовують готівку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 листопада 2025, 14:45

М'янма очолила рейтинг країн, які найбільше використовують готівку

У 2025 році світ залишається різко поляризованим за способом використання грошей: найбідніші країни світу проводять понад 90% щоденних операцій у фізичній готівці, тоді як деякі розвинені економіки стали майже повністю безготівковими. М'янма очолила рейтинг країн з найбільшою залежністю від готівки (98%), а Норвегія та Південна Корея посіли останні місця (по 10%). Про це свідчить рейтинг 123 країн, опублікований Forex.se, пише Visual Capitalist.

У 2025 році світ залишається різко поляризованим за способом використання грошей: найбідніші країни світу проводять понад 90% щоденних операцій у фізичній готівці, тоді як деякі розвинені економіки стали майже повністю безготівковими.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Де готівка залишається королем

На вершині рейтингу опинилися країни з низьким рівнем доходу, де обмежена банківська інфраструктура та поганий інтернет роблять фізичні гроші найпростішим і найнадійнішим засобом обміну.

  • М'янма очолила список з показником 98% використання готівки.
  • Ефіопія та Гамбія розділили друге місце з 95%.

До топ-10 також увійшли Албанія, Камбоджа, Лаос, Ліван, Непал та Пакистан, де рівень використання готівки становить 90%.

У цих країнах значна частина населення залишається «небанківською» (не має банківських рахунків), а торговці не можуть дозволити собі POS-термінали.

Майже безготівкові країни

На протилежному кінці спектру — розвинені економіки зі зрілими фінтех-екосистемами, які швидко відмовляються від банкнот та монет.

  • Норвегія та Південна Корея є лідерами з найнижчим показником використання готівки — лише 10%.
  • Швеція посідає третє місце знизу з 14%.
  • У США частка готівкових операцій становить 16%.

У цих країнах загальний доступ до інтернету, високе проникнення смартфонів та надійні системи захисту прав споживачів дають покупцям впевненість для переходу на цифрові розрахунки.

Аномалії та винятки з правил

Рейтинг показує, що економічний розвиток не завжди прямо корелює з відмовою від готівки.

Багаті, але «готівкові»: Японія (60%) та Німеччина (51%) демонструють аномально високу прихильність до готівки для таких технологічно розвинених країн. У Німеччині це пов'язують із міркуваннями приватності та недовірою до великих банківських інституцій, а в Японії — з поширеністю готівки у сільській місцевості.

  • «Пастка середнього доходу»: Такі країни, як Мексика (80%), Індія (70%) та Таїланд (65%), показують, що помірний економічний розвиток не гарантує швидкої цифрової адаптації. (Водночас зазначається, що Індія змогла знизити свій показник до 70% завдяки державній платіжній системі UPI).
  • «Цифровий стрибок» Китаю: Китай, попри те, що не є найбагатшою країною, має один з найнижчих показників готівки — 10%. Це пояснюється тим, що країна фактично «перестрибнула» еру банківських карток, одразу перейшовши на мобільні платіжні системи, як-от Alipay та WeChat Pay.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ярослав Голобородько и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами