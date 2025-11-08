Multi від Мінфін
8 листопада 2025, 12:20

Сейм Польщі відхилив законопроєкт президента Навроцького про допомогу українським біженцям

Сейм Польщі у п'ятницю відхилив суперечливий законопроєкт президента Кароля Навроцького щодо допомоги громадянам України. Проєкт, серед іншого, пропонував прирівняти бандерівців до нацизму та фашизму, а також посилити покарання за нелегальний перетин кордону. За відхилення проєкту проголосувала парламентська більшість — 244 депутати, 198 висловилися проти, троє утрималися. Про це повідомляє RMF24.

Сейм Польщі у п'ятницю відхилив суперечливий законопроєкт президента Кароля Навроцького щодо допомоги громадянам України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Конфлікт законопроєктів

Президентський законопроєкт був підготовлений після того, як Кароль Навроцький наприкінці серпня наклав вето на попередню урядову версію закону про допомогу українцям.

Однак, поки президентський проєкт проходив консультації, парламентська більшість ухвалила, а президент зрештою підписав інший урядовий закон. Цей новий закон також стосувався допомоги громадянам України, але був зосереджений на «ущільненні» системи отримання пільг іноземцями.

Проєкт, запропонований президентом, з одного боку, дублював ухвалений урядовий закон (наприклад, у частині продовження легальності перебування українців та вигасання деяких видів допомоги), але водночас містив три додаткові ініціативи, які не стосувалися допомоги біженцям і викликали найбільші суперечки.

Посилення покарань та правил громадянства

Президент Навроцький пропонував внести зміни до Кримінального кодексу, значно посиливши покарання за злочини, пов'язані з перетином кордону:

  • До 5 років позбавлення волі за нелегальне перетинання кордону.
  • Від 2 до 12 років позбавлення волі за організацію нелегального перетину кордону.

Крім того, проєкт передбачав зміну закону про польське громадянство, згідно з якою мінімальний термін безперервного перебування в Польщі, необхідний для визнання іноземця громадянином Польщі, мав бути збільшений з 3 до 10 років.

Спроба криміналізації «ідеології ОУН-УПА»

Найбільш суперечливою нормою проєкту стала пропозиція прирівняти українську національну ідеологію до тоталітарних режимів.

Законопроєкт пропонував карати позбавленням волі на строк до трьох років особу, яка «публічно пропагує ідеологію нацистську, комуністичну, фашистську, ідеологію Організації Українських Націоналістів, фракції Бандери, і Української Армії Повстанчої або ідеологію, що закликає до застосування насильства».

Відповідно до проєкту, Інститут національної пам’яті (IPN) мав би займатися збиранням та публікацією документів про злочини, скоєні членами ОУН-УПА та іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з Третім Рейхом, проти поляків у період з 1917 по 1990 рік.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

