Світова грошова маса досягла рекордних $142 трильйонів на тлі ослаблення долара

Глобальна «широка» грошова маса у вересні 2025 року досягла нового історичного максимуму в $142 трильйони. З початку року показник зріс на 9,1%, причому значна частина цього зростання пояснюється ослабленням долара США відносно інших основних валют. Про це свідчать дані, що охоплюють 169 країн світу, повідомляє The Kobeissi Letter.
Стрибок у 2025 році
Згідно з даними, що аналізують 99% світового ВВП, зростання грошової маси прискорилося. У вересні річне зростання (порівняно з вереснем 2024 року) склало +6,7%.
Ще більш стрімким був ріст з початку року (YTD), який сягнув +9,1%. Цей сплеск значною мірою відображає знецінення долара США. Оскільки всі валюти для розрахунку конвертуються в долари, падіння індексу DXY (Dollar Index) на 9,9% з початку року автоматично збільшило доларову вартість грошової маси в інших країнах, таких як Китай.
Це прискорення відбулося після періоду майже нульового зростання. У 2021−2024 роках грошова маса зростала в середньому лише на 1,4% на рік, що було значно нижче довгострокового тренду.
Довгострокова перспектива
Нинішній показник у $142 трильйони демонструє колосальне зростання глобальної ліквідності за останні чверть століття.
- У 2000 році загальний обсяг грошової маси становив $26 трильйонів.
- З того часу він зріс на $116 трильйонів (або на 446%).
- Середньорічний темп зростання (CAGR) за цей період становив 7,0%.
Хто генерує ліквідність
Найбільшу частку у світовій грошовій масі займає Китай.
- Китай: $47 трильйонів, або 33% від загального обсягу.
- Європейський Союз: $22,3 трильйона, або 16%.
- США: $22,2 трильйона, або 16%.
Що таке «широка грошова маса»?
«Широка грошова маса» (Broad Money) — це показник загальної кількості грошей в економіці. Він включає не лише готівку та гроші на поточних рахунках (це називається «вузькою» грошовою масою, або М1), але й строкові депозити в банках, а також інші високоліквідні активи, які можна швидко конвертувати в готівку. Цей показник (часто позначається як M2 або M3) вважається більш повним індикатором рівня ліквідності та купівельної спроможності в економіці.
Чому це важливо
Рекордний рівень світової грошової маси є ключовим індикатором для глобальної економіки. З одного боку, це свідчить про високий рівень ліквідності, яка може підтримувати економічне зростання та ринки активів.
З іншого боку, надлишок грошей створює значні ризики. Коли грошова маса зростає швидше, ніж реальне виробництво товарів та послуг, це може призвести до посилення інфляційного тиску в усьому світі. Крім того, ця величезна ліквідність ($142 трлн) шукає прибутковості, що може призводити до надування «бульбашок» на фондових ринках, у нерухомості та на ринку криптовалют.
