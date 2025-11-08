Авіакомпанії в США скорочують 10% польотів у 40 аеропортах через шатдаун

У США 40 найбільших аеропортів готуються до масових скасувань рейсів, якщо призупинення роботи уряду («шатдаун») не припиниться. Авіакомпанії планують поступово скоротити кількість щоденних польотів на 10%, що може торкнутися до 4 тисяч рейсів щодня. Головною причиною стало критичне виснаження авіадиспетчерів, які понад місяць працюють без зарплати. Про це повідомляє Reuters.

Причина збоїв: виснажені диспетчери

Скорочення рейсів є прямим наслідком кризи федеральних службовців, спричиненої бюджетним глухим кутом. Понад 1,4 мільйона федеральних працівників, включно з авіадиспетчерами, перебувають або у вимушеній відпустці, або працюють безкоштовно з 1 жовтня.

Профспілки попереджають про критичну втому працівників. Багато диспетчерів змушені брати додаткові підробітки, щоб покрити витрати, а деякі не можуть навіть дістатися до робочих місць через нестачу грошей на бензин.

Які аеропорти та компанії постраждають

Скорочення торкнуться найбільших та найбільш завантажених авіавузлів країни. Серед них аеропорти Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Атланти, Лос-Анджелеса та Далласа.

Зменшення кількості рейсів відбуватиметься поступово: 4% у перший день, 5% — у другий, і досягне 10% протягом тижня.

Великі авіаперевізники, такі як American Airlines, Southwest і Delta, заявили, що очікують офіційних директив від Федерального авіаційного управління (FAA), але сподіваються зберегти більшість рейсів. Водночас FAA не виключає введення нових обмежень, якщо шатдаун триватиме.