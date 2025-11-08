Multi від Мінфін
8 листопада 2025, 9:00

Nasdaq завершив найгірший тиждень з квітня через падіння техносектору та «шатдаун»

Технологічний індекс Nasdaq Composite завершив тиждень падінням на 3%, що стало найгіршим тижневим результатом з квітня цього року. Головними причинами розпродажу стали падіння акцій Alphabet, Tesla та виробників чипів, а також погіршення настроїв американських споживачів на тлі рекордно тривалого «шатдауну» уряду. Про це повідомляє WSJ.

Технологічний індекс Nasdaq Composite завершив тиждень падінням на 3%, що стало найгіршим тижневим результатом з квітня цього року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Шатдаун» вдарив по настроях

У п'ятницю Nasdaq Composite знизився на 0,2%, ставши єдиним з трьох основних індексів США, що закрився у мінусі. Водночас Dow Jones та S&P 500 показали незначне зростання.

Тиск на ринок чинило падіння акцій Tesla на 3,7%. Це стало першою сесією після того, як акціонери схвалили безпрецедентний план винагороди Ілона Маска на суму до $1 трильйона. Також знизилися папери Alphabet та ключових виробників напівпровідників, зокрема Advanced Micro Devices, ARM Holdings, Lam Research та Marvell Technology.

Настрої інвесторів суттєво погіршилися після публікації попередніх даних Мічиганського університету. Опитування показало, що споживча довіра в США впала до рекордно низьких рівнів. Це пов'язують із занепокоєнням щодо економічних наслідків «шатдауну» федерального уряду, який триває вже 38-й день і є найдовшим в історії.

Глобальна корекція та надія на Сенат

Нервозність щодо завищених оцінок акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ), була помітна і на світових ринках. Японський індекс Nikkei 225 за тиждень втратив понад 4%, що також стало його найгіршим тижневим показником з квітня. Побоювання інвесторів вдарили по таких компаніях, як SoftBank та Samsung.

Протягом торгової сесії у п'ятницю Nasdaq падав на 2%, але ринки відіграли значну частину падіння наприкінці дня. Це сталося на тлі повідомлень про те, що демократи в Сенаті США зробили нову пропозицію республіканцям щодо припинення «шатдауну».

Серед компаній, що зростали всупереч тренду, опинилися Affirm, Expedia та Monster Beverage, які відзвітували про сильніші, ніж очікувалося, фінансові результати.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
