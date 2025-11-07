Reuters: Meta заробила мільярди на шахрайській рекламі, свідомо стягуючи з аферистів преміальну плату

Компанія Meta минулого року прогнозувала, що заробить близько 10% свого річного доходу — або $16 мільярдів — від розміщення реклами шахрайських схем та заборонених товарів. Внутрішні документи компанії, з якими ознайомилося агентство Reuters, свідчать, що Meta роками не могла зупинити лавину шахрайства, яка наражала мільярди користувачів Facebook, Instagram та WhatsApp на ризики, і навіть розробила систему «штрафних ставок», за якою стягувала з підозрілих рекламодавців преміальну плату. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

$7 мільярдів на «високоризикованих» шахраях

Згідно з внутрішніми документами Meta за 2021−2025 роки, компанія докладно оцінювала масштаби зловживань на своїх платформах, але не поспішала вживати жорстких заходів, які могли б зашкодити її бізнес-інтересам.

В одному з документів за грудень 2024 року зазначається, що користувачам платформ Meta щодня показується приблизно 15 мільярдів «високоризикованих» шахрайських оголошень — тих, що мають явні ознаки шахрайства. Інший документ того ж періоду стверджує, що лише ця категорія оголошень приносить Meta близько $7 мільярдів річного доходу.

Більшість цього шахрайства походила від маркетологів, які були настільки підозрілими, що спрацьовували внутрішні системи попередження Meta.

«Штрафні ставки» замість блокування

Документи показують, що Meta блокує рекламодавців, лише якщо її автоматизовані системи впевнені у шахрайстві щонайменше на 95%.

Якщо ж система менш впевнена, але все одно вважає рекламодавця ймовірним шахраєм, Meta застосовує іншу тактику: вона стягує з них вищу плату за рекламу як «штраф». Ідея полягала в тому, щоб відбити у підозрілих акаунтів бажання розміщувати оголошення.

Документи також показують, що через систему персоналізації Meta користувачі, які один раз натиснули на шахрайське оголошення, згодом бачать ще більше подібної реклами.

Позиція Meta: «Вибірковий погляд»

У відповідь на запит Reuters, речник Meta Енді Стоун заявив, що документи «представляють вибірковий погляд, який спотворює підхід Meta до шахрайства». Він назвав внутрішню оцінку про 10% доходу від шахрайства «приблизною та надмірно широкою», заявивши, що пізніше компанія визначила, що справжня цифра була нижчою, оскільки оцінка включала «багато» законних оголошень. Оновлену цифру він надати відмовився.

«Ми агресивно боремося з шахрайством, тому що люди на наших платформах не хочуть цього контенту, легітимні рекламодавці не хочуть його, і ми теж його не хочемо», — сказав Стоун, додавши, що за останні 18 місяців Meta скоротила скарги користувачів на шахрайську рекламу на 58%.

Однак в одному з документів від листопада 2024 року йдеться, що кожні шість місяців Meta заробляє $3,5 мільярда лише від тієї частини шахрайської реклами, що становить «вищий юридичний ризик» (наприклад, видача себе за відомий бренд або публічну особу). У документі зазначається, що ця цифра «майже напевно перевищує вартість будь-якого регуляторного врегулювання».

В іншому документі йдеться, що керівництво компанії вирішило діяти лише у відповідь на неминучі дії регуляторів, а не добровільно.

Легше, ніж у Google

Власні дослідження Meta показали, що її продукти стали опорою глобальної економіки шахрайства. Згідно з презентацією відділу безпеки за травень 2025 року, платформи компанії були задіяні у третині всіх успішних шахрайських схем у США.

У внутрішньому огляді за квітень 2025 року визнається, що конкуренти працюють краще: «На платформах Meta легше рекламувати шахрайство, ніж у Google».

Ці одкровення з’являються на тлі глобального тиску регуляторів. У США Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) розслідує Meta через розміщення реклами фінансових афер. У Великій Британії регулятор минулого року встановив, що у 2023 році продукти Meta були задіяні у 54% усіх збитків від шахрайства, пов'язаного з платежами, — це більше, ніж усі інші соціальні платформи разом узяті.

Ігнорування 96% скарг

Документи свідчать, що у 2023 році Meta ігнорувала переважну більшість скарг користувачів. За оцінками співробітників, щотижня користувачі Facebook та Instagram подавали близько 100 000 дійсних скарг на шахраїв, але компанія ігнорувала або неправильно відхиляла 96% з них.

Щоб привернути увагу до проблеми, один зі співробітників раніше цього року почав випускати внутрішні звіти під назвою «Scammiest Scammer», де висвітлював рекламодавця, який отримав найбільше скарг. Проте навіть потрапляння до цього списку не гарантувало блокування. Reuters перевірив п'ять акаунтів з одного такого звіту і виявив, що два з них були активні через шість місяців, продовжуючи рекламувати неліцензійні онлайн-казино.