Секрети фінансової свободи: Інвестиційна конференція «Жити на відсотки» відбудеться вже завтра

У суботу, 8 листопада 2025 року, інвестиційна спільнота збереться у Києві на конференції «Жити на відсотки». Цей захід позиціонується як одна з головних подій року, присвячених фінансовим стратегіям.

Головна мета конференції — показати учасникам, як ефективно примножити свій капітал та досягти фінансової свободи, генеруючи пасивний дохід незалежно від зовнішніх обставин.

Що обговорюватимуть на заході?

Конференція стане майданчиком для обміну досвідом та обговорення ключових аспектів інвестування:

Ефективні інвестиційні стратегії.

Реальні історії успішного примноження капіталу.

Актуальні тренди та прогнози фінансового ринку.

Серед спікерів конференції — Артем Щербина, директор з інвестицій компанії Capital Times.

Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?

Придбати квитки можна за посиланням на сайті івенту. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.

Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.

Зробіть першу інвестицію у пасивний заробіток у майбутньому — купуйте квитки на «Жити на відсотки 2025»!