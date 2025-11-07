Світ без долара: Можливі ризики для світової валюти (відео)

У новому випуску пояснюємо, як долар став головною резервною валютою після, чому ним досі здійснюються більшість розрахунків за нафту, газ і золото, і що змінюють дедоларизація, юань та золото.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Розбираємо, чому частка долара в резервах центральних банків повільно знижується, чому золото повертається в топ активів, як Китай просуває юань через свопи та кредити — і чому все це не означає миттєвого краху долара, але перебудовує світову фінансову систему. Що це означає для інвесторів і заощадників? Чи варто боятися «обвалу долара» і кидатися в золото або юань?