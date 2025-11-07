Дубай очолив рейтинг найкращих міст для найбагатших

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2025, 17:55

Дубай очолив рейтинг найкращих міст для найбагатших

Дубай визнано найбільш привабливим містом у світі для найбагатших людей, що дозволило йому посісти перше місце у новому глобальному рейтингу. Емірати приваблюють світову еліту завдяки нульовим податкам на багатство та спадщину, високому рівню безпеки та розвиненій інфраструктурі для сімей. Про це йдеться у дослідженні міжнародного брокера нерухомості Savills Plc, повідомляє Bloomberg 7 листопада.

Дубай визнано найбільш привабливим містом у світі для найбагатших людей, що дозволило йому посісти перше місце у новому глобальному рейтингу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Податковий рай та сімейні цінності

Згідно зі звітом Savills, який проаналізував 30 світових міст, Дубай активно залучає заможних мігрантів завдяки своїм ключовим перевагам:

  • Нульові податки: В еміраті відсутні податки на спадщину, приріст капіталу та особисте багатство.
  • Інфраструктура для сімей: Дубай є лідером індексу за кількістю міжнародних шкіл, випереджаючи інші міста «зі значним відривом». Savills зазначає, що «багато міжнародних шкіл повідомляють про довгі списки очікування, оскільки до міста переїжджають нові родини».
  • Високий рівень безпеки.

Додатковим стимулом є програма «золотої візи» ОАЕ, яка пропонує 10-річну посвідку на проживання з низькими податками в обмін на інвестицію в розмірі 2 мільйонів дирхамів (близько $544 550).

Зміна пріоритетів: Від фінансів до технологій

Дослідження Savills фіксує відновлення глобального багатства після спаду 2022 року, причому Азійсько-Тихоокеанський регіон демонструє найшвидші темпи зростання. У 2024 році у світі з'явилося 680 000 нових доларових мільйонерів (+1,2% за рік), а до 2029 року їхня кількість, за прогнозами, зросте ще на 5 мільйонів.

Звіт відзначає «чіткий зсув від традиційних фінансових центрів» до «технологічно орієнтованих міст». Як приклад, Шеньчжень та Бенгалуру продемонстрували тризначне зростання кількості мільйонерів за останнє десятиліття.

На цьому тлі традиційні центри втрачають позиції через несприятливу податкову політику. Лондон, який отримав найвищий бал за «стилем життя», суттєво просів у загальному рейтингу через британську податкову систему, особливо через податок на спадщину. Це, за словами дослідників, мало «охолоджуючий ефект» на попит на елітну нерухомість з боку старшого покоління заможних людей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами