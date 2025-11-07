Дубай очолив рейтинг найкращих міст для найбагатших

Дубай визнано найбільш привабливим містом у світі для найбагатших людей, що дозволило йому посісти перше місце у новому глобальному рейтингу. Емірати приваблюють світову еліту завдяки нульовим податкам на багатство та спадщину, високому рівню безпеки та розвиненій інфраструктурі для сімей. Про це йдеться у дослідженні міжнародного брокера нерухомості Savills Plc, повідомляє Bloomberg 7 листопада.

Податковий рай та сімейні цінності

Згідно зі звітом Savills, який проаналізував 30 світових міст, Дубай активно залучає заможних мігрантів завдяки своїм ключовим перевагам:

Нульові податки: В еміраті відсутні податки на спадщину, приріст капіталу та особисте багатство.

Інфраструктура для сімей: Дубай є лідером індексу за кількістю міжнародних шкіл, випереджаючи інші міста «зі значним відривом». Savills зазначає, що «багато міжнародних шкіл повідомляють про довгі списки очікування, оскільки до міста переїжджають нові родини».

Високий рівень безпеки.

Додатковим стимулом є програма «золотої візи» ОАЕ, яка пропонує 10-річну посвідку на проживання з низькими податками в обмін на інвестицію в розмірі 2 мільйонів дирхамів (близько $544 550).

Зміна пріоритетів: Від фінансів до технологій

Дослідження Savills фіксує відновлення глобального багатства після спаду 2022 року, причому Азійсько-Тихоокеанський регіон демонструє найшвидші темпи зростання. У 2024 році у світі з'явилося 680 000 нових доларових мільйонерів (+1,2% за рік), а до 2029 року їхня кількість, за прогнозами, зросте ще на 5 мільйонів.

Звіт відзначає «чіткий зсув від традиційних фінансових центрів» до «технологічно орієнтованих міст». Як приклад, Шеньчжень та Бенгалуру продемонстрували тризначне зростання кількості мільйонерів за останнє десятиліття.

На цьому тлі традиційні центри втрачають позиції через несприятливу податкову політику. Лондон, який отримав найвищий бал за «стилем життя», суттєво просів у загальному рейтингу через британську податкову систему, особливо через податок на спадщину. Це, за словами дослідників, мало «охолоджуючий ефект» на попит на елітну нерухомість з боку старшого покоління заможних людей.