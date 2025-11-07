НБУ встановив нові курси валют на понеділок: долар дешевшає

НБУ визначив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 10 листопада. Згідно з даними на сайті регулятора, курс долара впав на 10 копійок.

Курс долара

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,9782 грн. Це на 10 копійку менше, ніж у п'ятницю (42,0836).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,5058, що на 2 копійки менше, ніж у п'ятницю (48,5224).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4085 (у п'ятницю курс був 11,4170).

