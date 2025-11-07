Ринок акцій США біля «критичної точки» на тлі розпродажу технологічних гігантів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2025, 16:21

Ринок акцій США біля «критичної точки» на тлі розпродажу технологічних гігантів

Американський фондовий ринок увійшов у фазу турбулентності, змушуючи трейдерів уважно стежити за ключовими технічними рівнями підтримки. На тлі розпродажу акцій технологічних компаній індекс S&P 500 тестує важливі пороги, пробиття яких може свідчити про початок глибшої корекції. Про це повідомляє Bloomberg 7 листопада.

Американський фондовий ринок увійшов у фазу турбулентності, змушуючи трейдерів уважно стежити за ключовими технічними рівнями підтримки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розпродаж та ключові рівні підтримки

Сумніви інвесторів щодо того, чи окупляться мільярдні інвестиції в штучний інтелект (ШІ), у поєднанні із завищеними оцінками акцій, призвели до падіння індексу S&P 500. У четвер індекс опустився до 6720,32 пункту — найнижчого рівня за два тижні. Загалом S&P 500 знизився на 2,5% від свого останнього рекорду.

Тепер увага аналітиків прикута до 50-денної ковзної середньої на рівні 6665 пунктів, яка виступає головною лінією оборони.

Падіння нижче цього рівня стане сигналом про «появу технічних тріщин» на ринку, вважає Тайлер Річі, технічний аналітик Sevens Report.

Водночас повернення індексу вище 6748,10 (21-денна ковзна середня) ймовірно відновить апетит до ризику.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. також називають діапазон 6740 — 6800 важливим технічним рівнем, а більш серйозна середньострокова підтримка знаходиться на рівні 6640. Пробиття останнього стане «істотно ведмежим сигналом».

Причини розпродажу

Трейдери почали активно продавати акції в четвер після публікації даних Challenger, Gray & Christmas Inc. Звіт показав, що у жовтні компанії оголосили про найбільшу кількість скорочень робочих місць за будь-який жовтень за понад два десятиліття. Зазначається, що цей процес прискорюється через скорочення витрат, пов'язане з впровадженням ШІ.

Ці новини посилили занепокоєння щодо завищених оцінок технологічних компаній. Індекс Bloomberg Magnificent Seven (який відстежує «Чудову сімку» техногігантів) у четвер впав на 2%.

Аналіз технічних графіків набув особливої ваги, оскільки ринок перебуває в умовах інформаційного вакууму:

  • «Шатдаун» уряду США зупинив публікацію офіційних економічних даних.
  • Сезон звітності вже минув свій пік.
  • Зберігається невизначеність щодо політики ФРС.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами