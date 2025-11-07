Ринок акцій США біля «критичної точки» на тлі розпродажу технологічних гігантів

Американський фондовий ринок увійшов у фазу турбулентності, змушуючи трейдерів уважно стежити за ключовими технічними рівнями підтримки. На тлі розпродажу акцій технологічних компаній індекс S&P 500 тестує важливі пороги, пробиття яких може свідчити про початок глибшої корекції. Про це повідомляє Bloomberg 7 листопада.

Розпродаж та ключові рівні підтримки

Сумніви інвесторів щодо того, чи окупляться мільярдні інвестиції в штучний інтелект (ШІ), у поєднанні із завищеними оцінками акцій, призвели до падіння індексу S&P 500. У четвер індекс опустився до 6720,32 пункту — найнижчого рівня за два тижні. Загалом S&P 500 знизився на 2,5% від свого останнього рекорду.

Тепер увага аналітиків прикута до 50-денної ковзної середньої на рівні 6665 пунктів, яка виступає головною лінією оборони.

Падіння нижче цього рівня стане сигналом про «появу технічних тріщин» на ринку, вважає Тайлер Річі, технічний аналітик Sevens Report.

Водночас повернення індексу вище 6748,10 (21-денна ковзна середня) ймовірно відновить апетит до ризику.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. також називають діапазон 6740 — 6800 важливим технічним рівнем, а більш серйозна середньострокова підтримка знаходиться на рівні 6640. Пробиття останнього стане «істотно ведмежим сигналом».

Причини розпродажу

Трейдери почали активно продавати акції в четвер після публікації даних Challenger, Gray & Christmas Inc. Звіт показав, що у жовтні компанії оголосили про найбільшу кількість скорочень робочих місць за будь-який жовтень за понад два десятиліття. Зазначається, що цей процес прискорюється через скорочення витрат, пов'язане з впровадженням ШІ.

Ці новини посилили занепокоєння щодо завищених оцінок технологічних компаній. Індекс Bloomberg Magnificent Seven (який відстежує «Чудову сімку» техногігантів) у четвер впав на 2%.

Аналіз технічних графіків набув особливої ваги, оскільки ринок перебуває в умовах інформаційного вакууму: