Єврокомісія посилює правила: Введено нові обмеження на видачу багаторазових віз для громадян рф

Європейська Комісія (ЄК) ухвалила рішення від 6 листопада 2025 року, яким встановлюються адаптовані, більш обмежувальні правила видачі багаторазових короткострокових віз (Шенгенських віз) громадянам російської федерації, які проживають та подають документи на території рф.

Зазначається, що це рішення є реакцією на невиправдану та неспровоковану агресивну війну росії проти України, яка суттєво змінила міграційні ризики та загрози безпеці, пов'язані з російськими заявниками.

Причини посилення обмежень

У рішенні ЄК зазначено, що військові дії, а також дії росії, що несуть загрозу, вимагають ретельнішої перевірки заявників:

Ризики безпеки: Зростання міграційних ризиків та загроз внутрішній безпеці ЄС.

Підривна діяльність: Ризик використання віз для сприяння пропаганді, що підтримує агресивну війну, або для участі в інших підривних діях на шкоду ЄС.

Шпигунство та саботаж: Загрози кібер- та промислового шпигунства, а також акти саботажу на території країн-членів і в міжнародних водах Балтійського моря.

Хто отримає багаторазову візу (на виняткових умовах)

Нові правила обмежують можливість отримання багаторазових віз, надаючи таке право лише чітко визначеним групам заявників, які мають знижений профіль ризику.

Близькі родичі: Чоловіки/дружини, діти (включно з усиновленими), батьки громадян РФ, які легально проживають у країнах-членах ЄС, або громадян самого Євросоюзу. Термін дії: Один рік, за умови, що заявник законно використав три візи протягом попередніх двох років.

Транспортні працівники (у професійній якості): Моряки, водії вантажівок і автобусів, члени екіпажів поїздів. Термін дії: Дев'ять місяців, за умови, що заявник законно використав дві візи протягом попередніх двох років.

Винятки

Рішення зберігає можливість для країн-членів ЄС видавати багаторазові візи терміном до п'яти років у виправданих індивідуальних випадках. Це може стосуватися:

Дисидентів, незалежних журналістів, правозахисників, представників громадянського суспільства та інших уразливих категорій, а також їхніх близьких родичів.

Це рішення стосується лише громадян рф, які подають документи у росії, і не поширюється на громадян інших країн, що проживають у рф, якщо вони не мають російського громадянства.