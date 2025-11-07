Долар завершує тиждень помірним зростанням

Американський долар демонструє незначне зростання за підсумками тижня, оскільки інвестори намагаються збалансувати суперечливі сигнали: «яструбиний» настрій Федеральної резервної системи (ФРС) та тривожні дані щодо економіки США. Настрої ринку також погіршилися через несподіване падіння китайського експорту в жовтні, що стало найрізкішим з лютого. Про це повідомляє Reuters 7 листопада.

Шатдаун

Головною проблемою для інвесторів залишається невизначеність, спричинена тривалим «шатдауном» (призупиненням роботи) уряду США, який триває вже п'ятий тиждень і став найдовшим в історії. Через це ринки позбавлені ключових офіційних даних, зокрема щомісячного звіту про ринок праці.

Трейдери змушені орієнтуватися на приватні звіти, які свідчать про слабкість. Дані ADP показали, що у жовтні приватний сектор додав лише 42 000 робочих місць, хоча це й виявилося кращим за прогнози. Однак звіти також фіксують скорочення у державному секторі та роздрібній торгівлі, а також сплеск звільнень через скорочення витрат та впровадження штучного інтелекту.

Сумніви щодо грудневого зниження ставки

Минулого тижня долар зміцнився після того, як голова ФРС Джером Пауелл, хоч і знизив ставку, але дав зрозуміти, що подальше пом'якшення політики не гарантоване.

«Оскільки грудневе засідання ФРС — це, по суті, орел чи решка, яке критично залежить від картини на ринку праці, ринок надмірно реагує на будь-які натяки», — зазначив Мохіт Кумар, економіст Jefferies. «Наша думка залишається незмінною: коментарі Пауелла свідчать, що планка для грудневого зниження ставки є високою».

Цю обережність підтримав і президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі. У четвер він заявив, що відсутність офіційних даних про інфляцію через шатдаун «посилює» його обережність щодо подальшого зниження ставок.

Попри це, трейдери продовжують робити ставки на пом'якшення. Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, ринки ф'ючерсів наразі оцінюють ймовірність зниження ставки 10 грудня у 65%.

Втеча від ризику

На тлі цієї невизначеності глобальні ринки акцій демонструють падіння. Технологічні індекси прямують до найбільшого тижневого падіння за останні сім місяців, що посилює тривожність.

Це, своєю чергою, підвищило попит на безпечні активи. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала через економічну невизначеність. Долар США також відновив частину своєї привабливості як «тихий притулок».

У п'ятницю індекс долара (що вимірює його силу відносно кошика шести валют) зріс на 0,14% до 99,81, демонструючи тижневе зростання на 0,08%. Євро знизився на 0,1% до $1,1535, але виглядає сильнішим за інші європейські валюти, оскільки ринок очікує, що ЄЦБ збереже ставки стабільними, тоді як у США та Великій Британії очікується подальше їх зниження у 2026 році.