7 листопада 2025, 12:16

У Британії можуть запровадити ліміти на стейблкоїни, ціна Zcash перевищила $600: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

У Британії можуть запровадити ліміти на стейблкоїни: £20 тис. для фізосіб і £10 млн для бізнесу

Банк Англії планує представити новий регуляторний режим для стейблкоїнів, який може включати тимчасові ліміти на зберігання цих цифрових активів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, фізичним особам може бути запропоновано обмеження у 20 000 фунтів стерлінгів, а для бізнесу — 10 мільйонів. У документі також передбачатимуться певні винятки.

Заступниця голови Банку Англії Сара Бріден заявила, що Велика Британія рухається у формуванні режиму регулювання стейблкоїнів з тією ж швидкістю, що й США, і не відстає від глобальних тенденцій.

Вона підкреслила, що заплановані ліміти матимуть тимчасовий характер.

Бріден пояснила, що британські регулятори змушені діяти обережніше через структурні відмінності кредитних систем. На відміну від США, де значна частина іпотеки фінансується через ринок цінних паперів, у Великій Британії ключову роль у фінансуванні відіграють комерційні банки.

Банк Англії має намір завершити роботу над регуляторними рамками до кінця 2025 року. Очікується, що нові правила також включатимуть посилені вимоги до резервування активів та прозорості емітентів стейблкоїнів.

Синтетичний стейблкоїн USDX втратив прив'язку до долара, впавши до $0,3

Синтетичний стейблкоїн USDX від Stable Labs зазнав критичної втрати паритету з доларом США. 6 листопада 2025 року курс активу обвалився більш ніж на 60%, просівши до позначки $0,3.

На момент підготовки новини, команда емітента Stable Labs не надала офіційних коментарів щодо інциденту.

Ситуація вже викликала занепокоєння серед партнерів. Децентралізовані проєкти, такі як Lista DAO та PancakeSwap, опублікували попередження, зазначивши, що вони стежать за розвитком подій і радять своїм користувачам негайно перевірити всі відкриті позиції, пов'язані з USDX.

Деякі експерти на крипторинку припускають, що відв'язка USDX від долара може бути наслідком нещодавнього зламу DeFi-протоколу Balancer, який призвів до втрати $128 мільйонів.

Існує гіпотеза, що ця атака могла спричинити каскад ліквідацій хеджованих позицій Stable Labs, що, своєю чергою, призвело до дестабілізації механізму забезпечення USDX.

Ціна Zcash перевищила $600

За останню добу криптовалюта Zcash подорожчала на 20%. На момент публікації ZEC торгується близько $627. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Ринкова капіталізація приватної монети досягла $10,2 млрд. Актив піднявся на 13 місце серед найбільших за ринковою вартістю криптовалют, випередивши Bitcoin Cash, Litecoin та Monero.

Мільйонні збитки на HyperLiquid: Трейдери втратили статки через високе кредитне плече

Аналітики компанії Lookonchain оприлюднили дані про збитки трейдерів, які використовували високе кредитне плече (маржинальну торгівлю) на платформі ф'ючерсів HyperLiquid.

Попри те, що багато з цих гравців ринку свого часу фіксували багатомільйонні прибутки, більшість із них зрештою втратили весь заробіток і навіть опинилися у значному мінусі.

Lookonchain навела приклади семи трейдерів, чиї історії демонструють ризики високого плеча. Ось кілька найбільш яскравих випадків, коли великий прибуток перетворився на збитки:

  • Machi Big Brother: Із пікового прибутку $44,8 млн опустився до загальних втрат на $14,9 млн.
  • James Wynn: Мав на рахунку $87 млн, але фінальний результат — втрата $21,9 млн.
  • Aguila Trades: Від прибутку $41,7 млн прийшов до програшу $37,6 млн.
  • 14-win-streak trader: З піка на $33 млн пішов у мінус на $30,2 млн.
  • Gambler qwatio: Прибуток $26 млн перетворився на збиток у розмірі $28,8 млн.

Крім того, один із користувачів зміг збільшити свій депозит із $125 000 до $43 млн, але зрештою втратив усе, опинившись у збитку на $180 000.

На завершення свого аналізу Lookonchain виступила із категоричним застереженням до спільноти.

«Тримайтеся подалі від торгівлі з високим плечем. Спочатку це може приносити великі прибутки, але зрештою — знищить усе, що ви заробили», — заявили у Lookonchain.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
