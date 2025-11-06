Конференція «Жити на відсотки» розкриє секрети пасивного доходу

У суботу, 8 листопада, інвестиційна спільнота збереться у Києві на одній із головних подій року — конференції «Жити на відсотки 2025». Головна мета заходу — продемонструвати учасникам, як ефективно примножувати свій капітал та досягти фінансової свободи, отримуючи пасивний дохід незалежно від зовнішніх обставин.

Конференція стане майданчиком для обговорення:

Ефективних інвестиційних стратегій.

Реальних історій успішного примноження капіталу.

Актуальних трендів фінансового ринку.

Серед спікерів конференції — Андрій Масло, засновник і керуючий партнер WealthTech компанії INVESTUDIO.

Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?

Придбати квитки можна за посиланням на сайті івенту. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.

Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.

Зробіть першу інвестицію у пасивний заробіток у майбутньому — купуйте квитки на «Жити на відсотки 2025»!