У суботу, 8 листопада, інвестиційна спільнота збереться у Києві на одній із головних подій року — конференції «Жити на відсотки 2025». Головна мета заходу — продемонструвати учасникам, як ефективно примножувати свій капітал та досягти фінансової свободи, отримуючи пасивний дохід незалежно від зовнішніх обставин.
6 листопада 2025, 19:17
Конференція «Жити на відсотки» розкриє секрети пасивного доходу
Конференція стане майданчиком для обговорення:
- Ефективних інвестиційних стратегій.
- Реальних історій успішного примноження капіталу.
- Актуальних трендів фінансового ринку.
Серед спікерів конференції — Андрій Масло, засновник і керуючий партнер WealthTech компанії INVESTUDIO.
Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?
Придбати квитки можна за посиланням на сайті івенту. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.
Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.
Зробіть першу інвестицію у пасивний заробіток у майбутньому — купуйте квитки на «Жити на відсотки 2025»!
Джерело: Мінфін
