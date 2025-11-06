Польський ринок праці у 2025 році розвивається нерівномірно. Логістика, оборона, харчове виробництво та HoReCa — стабільні драйвери попиту на працівників. Водночас машинобудування, торгівля та будівництво залишаються під тиском слабкого попиту та обережності інвесторів. Про це йдеться у дослідженні Gremi Personal.
Хто тримає польський ринок праці «на плаву» — дослідження
Згідно із дослідженням, компанії логістичного сектору, виробники військового та іншого транспорту, а також підприємства HoReCa та харчової промисловості демонструють найсильніші результати зайнятості на польському ринку праці у 2025 році. Водночас машинобудування та роздрібна торгівля переживають найскладніший період.
Логістика: стабільний лідер і потенційний хаб Європи
Найдинамічніше зростання зайнятості за дев’ять місяців 2025 року зафіксовано у логістичному секторі — +4,7% до аналогічного періоду минулого року. Невелике зниження в липні (-0,5% до червня) не стало трендом: у вересні логістика знову прискорилась — +5,6% р/р.
У Gremi Personal зазначають, що зростання зайнятості підтверджує збереження потенціалу сектору:
«Логістика демонструє відносну стабільність попиту на робочу силу. При слабкому внутрішньому попиті це може означати посилення ролі Польщі як ключового хабу у міжнародних транспортних коридорах».
Оборонка та високотехнологічний транспорт: +2,5% зайнятості
Компанії, що виробляють водний, повітряний, залізничний, військовий та інший транспорт, показали +2,5% у січні-вересні та +3,5% у вересні р/р.
Аналітики пояснюють це активними оборонними інвестиціями уряду, реалізацією великих інфраструктурних проєктів (зокрема, CPK), модернізацією залізничної мережі та переходом промисловості до високотехнологічного виробництва.
HoReCa та харчова промисловість: поступове, але стабільне зростання
Сектор HoReCa продемонстрував +1,9% зайнятості за дев’ять місяців. У харчовій промисловості, де працює 399 тис. людей, після літнього стрибка кількість зайнятих стабілізувалася. Водночас річна динаміка залишається позитивною — +1,8%.
Висока частка зайнятих у виробництві продуктів харчування (17% переробної промисловості) пом’якшує загальне падіння зайнятості у секторі переробки, яке у вересні становило лише -0,5%.
Машинобудування: найбільший спад
Основні втрати зосереджені у машинобудуванні:
- виробництво електроприладів — -5,2% (серпень-вересень р/р);
- виробництво машин та обладнання — -3,5%;
- автомобільна промисловість — -1,1% за дев’ять місяців;
- меблева промисловість — -0,6% р/р.
Будівництво та роздрібна торгівля — слабкі місця економіки
У будівельній галузі зайнятість знижується стабільно — -0,4% р/р у вересні та -0,6% за дев’ять місяців.
У роздрібній торгівлі просідання прискорилося:
- -0,3% (вересень до серпня),
- -0,7% р/р (вересень до вересня).
Число зайнятих зменшилося до 734 тис. осіб (-2 тис. за місяць).
Попри річне зростання роздрібного товарообігу на 6,4%, аналітики застерігають, що це результат низької бази минулого року, а місячна динаміка (-2,7% у вересні до серпня) вказує на погіршення.
Виробництво: продажі зросли, а зайнятість — ні
У вересні 2025 року промислові продажі зросли на 7,4% р/р, що значно швидше за результат дев’яти місяців (+1,8%). Але працедавці поки не збільшують кількість робочих місць.
«Покращення може виявитися тимчасовим сплеском активності. Попит у 2025 році відновлюється повільніше, ніж очікувалося, що стримує інвестиційні рішення бізнесу та динаміку ринку праці», — наголошують у Gremi Personal.
Очікування аналітиків
Аналітики очікують, що друга половина року стане визначальною: якщо внутрішній і зовнішній попит не прискоряться, структурні дисбаланси у зайнятості збережуться.
