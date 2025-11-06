Multi від Мінфін
6 листопада 2025, 18:59

Хто тримає польський ринок праці «на плаву» — дослідження

Польський ринок праці у 2025 році розвивається нерівномірно. Логістика, оборона, харчове виробництво та HoReCa — стабільні драйвери попиту на працівників. Водночас машинобудування, торгівля та будівництво залишаються під тиском слабкого попиту та обережності інвесторів. Про це йдеться у дослідженні Gremi Personal.

Польський ринок праці у 2025 році розвивається нерівномірно.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно із дослідженням, компанії логістичного сектору, виробники військового та іншого транспорту, а також підприємства HoReCa та харчової промисловості демонструють найсильніші результати зайнятості на польському ринку праці у 2025 році. Водночас машинобудування та роздрібна торгівля переживають найскладніший період.

Логістика: стабільний лідер і потенційний хаб Європи

Найдинамічніше зростання зайнятості за дев’ять місяців 2025 року зафіксовано у логістичному секторі — +4,7% до аналогічного періоду минулого року. Невелике зниження в липні (-0,5% до червня) не стало трендом: у вересні логістика знову прискорилась — +5,6% р/р.

У Gremi Personal зазначають, що зростання зайнятості підтверджує збереження потенціалу сектору:

«Логістика демонструє відносну стабільність попиту на робочу силу. При слабкому внутрішньому попиті це може означати посилення ролі Польщі як ключового хабу у міжнародних транспортних коридорах».

Оборонка та високотехнологічний транспорт: +2,5% зайнятості

Компанії, що виробляють водний, повітряний, залізничний, військовий та інший транспорт, показали +2,5% у січні-вересні та +3,5% у вересні р/р.

Аналітики пояснюють це активними оборонними інвестиціями уряду, реалізацією великих інфраструктурних проєктів (зокрема, CPK), модернізацією залізничної мережі та переходом промисловості до високотехнологічного виробництва.

HoReCa та харчова промисловість: поступове, але стабільне зростання

Сектор HoReCa продемонстрував +1,9% зайнятості за дев’ять місяців. У харчовій промисловості, де працює 399 тис. людей, після літнього стрибка кількість зайнятих стабілізувалася. Водночас річна динаміка залишається позитивною — +1,8%.

Висока частка зайнятих у виробництві продуктів харчування (17% переробної промисловості) пом’якшує загальне падіння зайнятості у секторі переробки, яке у вересні становило лише -0,5%.

Машинобудування: найбільший спад

Основні втрати зосереджені у машинобудуванні:

  • виробництво електроприладів — -5,2% (серпень-вересень р/р);
  • виробництво машин та обладнання — -3,5%;
  • автомобільна промисловість — -1,1% за дев’ять місяців;
  • меблева промисловість — -0,6% р/р.

Будівництво та роздрібна торгівля — слабкі місця економіки

У будівельній галузі зайнятість знижується стабільно — -0,4% р/р у вересні та -0,6% за дев’ять місяців.

У роздрібній торгівлі просідання прискорилося:

  • -0,3% (вересень до серпня),
  • -0,7% р/р (вересень до вересня).

Число зайнятих зменшилося до 734 тис. осіб (-2 тис. за місяць).

Попри річне зростання роздрібного товарообігу на 6,4%, аналітики застерігають, що це результат низької бази минулого року, а місячна динаміка (-2,7% у вересні до серпня) вказує на погіршення.

Виробництво: продажі зросли, а зайнятість — ні

У вересні 2025 року промислові продажі зросли на 7,4% р/р, що значно швидше за результат дев’яти місяців (+1,8%). Але працедавці поки не збільшують кількість робочих місць.

«Покращення може виявитися тимчасовим сплеском активності. Попит у 2025 році відновлюється повільніше, ніж очікувалося, що стримує інвестиційні рішення бізнесу та динаміку ринку праці», — наголошують у Gremi Personal.

Очікування аналітиків

Аналітики очікують, що друга половина року стане визначальною: якщо внутрішній і зовнішній попит не прискоряться, структурні дисбаланси у зайнятості збережуться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
matroskin
matroskin
6 листопада 2025, 20:55
Ні ну за «HoReCa продемонстрував +1,9%» звісно дякую, ну яке це має відношення до «Хто тримає польський ринок праці «? Залучіть ШІ він пише краще, і головне безплатно.
Новини по темі
