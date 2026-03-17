Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
17 березня 2026, 11:05

Female Freedom Forum 2026: у Києві пройде благодійний форум про фінанси, бізнес і кар’єру жінок

Бізнес та інвестиції — давно жіноча справа, бо сьогодні українки будують кар'єру, розвивають бренди й заробляють на фондовому ринку.

Благодійний форум про фінанси, бізнес і кар’єру жінок

Які інструменти реально працюють? Про це та більше ви дізнаєтеся 28 березя 2026 року на сцені готелю «Прем'єр Палац», де виступатимуть топові спікери Female Freedom Forum.

Четвертий Female Freedom Forum зібрав справжніх фанатів своєї справи, які вже пройшли шлях від страху й невпевненості до успішних селфмейд-жінок. І готові розповісти про власний досвід — без прикрас.

Серед них: журналістка й авторка YouTube-каналу «RAMINA» Раміна Есхакзай, авторка YouTube-проєкту про українські бренди та співзасновниця відвертого шоу «ебаут» Наті Гресько, комунікаційниця та підприємиця, співзасновниця видавництва «Книголав» Світлана Павелецька, інвесторка, фінрадниця, засновниця шкіл з фінансової грамотності Тетяна Боримська, українська блогерка, авторка «Бранчів під Каштанами» Аліса Дікалова, медіатренерка, блогерка, авторка #ProГолос Дар’я Мос та інші лідерки думок.

«Наша місія — створити потужну платформу для лідерок бізнесу, інвесторок та підприємиць, де вони зможуть відкрито ділитися реальними кейсами, стратегіями успіху та історіями подолання викликів. Ми прагнемо, аби якомога більше жінок дізналися про надійні фінансові інструменти, отримали практичні знання для ефективного управління капіталом та впевнено інвестували у власне майбутнє. Female Freedom Forum — це простір натхнення, підтримки та змін, де кожна жінка може не лише знайти відповіді, а й стати частиною спільноти, що розширює можливості та відкриває нові горизонти фінансової свободи та успіху», — підкреслюють організатори заходу.

Також гостей чекає Q&A сесія з хедлайнеркою форуму Раміною Есхакзай та нетворкінг, де вони зможуть поспілкуватися з однодумцями і спікерами події.

Female Freedom Forum 2026 — захід, де народжуються нові ідеї, безліч цінних інсайтів та зміцнюється жіноча сила!

Встигніть забрати свій квиток!

100% суми з продажу квитка направлять на допомогу 148 Окремій артилерійській бригаді десантно-штурмових військ, у якій вже 3 роки служить наш лектор, Роберт Лі.

Формат заходу: форум

Тип участі: офлайн на території готелю «Прем'єр Палац», бул. Т. Шевченка/вул. Є. Чикаленка, 5−7/29, Київ

Вартість: донат від 700 грн. Всі кошти перерахують на підтримку Збройних Сил України.

До зустрічі 28 березня об 11:00!

Джерело: Мінфін
