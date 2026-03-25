25 березня 2026, 13:36

Польський бізнес все більше залежить від українців: попит на фізичну працю зростає

У бізнес-секторі Польщі формується структурний зсув на ринку праці: попит зміщується до працівників фізичних професій, тоді як потреба у кваліфікованому персоналі у низці галузей скорочується. Такі висновки оприлюднив аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

У бізнес-секторі Польщі формується структурний зсув на ринку праці: попит зміщується до працівників фізичних професій, тоді як потреба у кваліфікованому персоналі у низці галузей скорочується.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився попит?

За даними аналітиків, передусім скорочення зайнятості більш кваліфікованого персоналу спостерігається у польській автомобільній промисловості та секторі сучасних бізнес-послуг (так звані «білі комірці»). У IV кварталі 2025 року саме у цих сегментах фіксувалася найбільша кількість повідомлень про звільнення.

Загалом ці тенденції відображають динаміку всього року: найбільших втрат зазнали машинобудування та торгівля — галузі з відносно вищою часткою кваліфікованої праці.

Зокрема, у машинобудуванні втрати працівників за рік склали -1,3% (7,3 тис. осіб). У межах галузі зайнятість в автомобільній промисловості скоротилась на 1,7 тис. осіб (-0,83%), а у виробництві електричних приладів — взагалі на 5,7 тис. (-4,7%). Негативну динаміку також продемонстрували меблева галузь (-2%) та переробна промисловість (-0,35%).

Окремо аналітики фіксують спад у сфері торгівлі: в оптовій — мінус 27 тис. осіб (-5,1%), у роздрібній — мінус 5 тис. (-0,7%). Це стало наслідком зниження прибутковості галузі у 2024 році на тлі уповільнення споживання та зростання операційних витрат. Водночас наприкінці 2025 року з’явилися перші ознаки стабілізації — у IV кварталі зайнятість у роздрібній торгівлі зросла на 0,5% у порівнянні з попереднім кварталом.

Натомість у сегментах, де переважає фізична праця, попит на працівників зростає. Найбільш динамічно у IV кварталі 2025 року зростали логістика — +5,6% (на 10 тис. осіб) та харчова промисловість — +1,95% (на 7,7 тис. осіб). Позитивну динаміку також демонстрував сектор HoReCa — +1,6% (на 2,7 тис. осіб).

Будівельна галузь залишалася відносно стабільною. Скорочення зайнятості склало лише 0,2%, а у другій половині року, попри сезонний спад активності, кількість працівників навіть дещо зросла.

Залежність від українців

Зростаючий попит на фізичну працю значною мірою покривається за рахунок трудових мігрантів.

«Поляки дедалі менш охоче займають такі вакансії, тоді як для бізнесу мігранти залишаються критично важливим ресурсом для оперативного масштабування», — зазначає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

За його словами, без іноземної робочої сили, зокрема українців, які становлять близько 67% від усіх працюючих мігрантів, частина компаній була б змушена зупинити діяльність.

Цю тенденцію підтверджує і складовий індекс «Трудової імміграції» NEI, який у IV кварталі 2025 року зріс на 3 пункти у річному вимірі та на 1 пункт — у поквартальному.

Аналітики очікують, що у 2026 році структурний зсув на ринку праці Польщі збережеться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
