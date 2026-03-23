23 березня 2026, 13:25

Дефіцит кадрів розганяє зарплати: кому в Україні платять до 150 тисяч гривень

Український ринок праці продовжує функціонувати в умовах глибокої структурної кризи. Гостра нестача робочих рук змушує бізнес агресивно підвищувати номінальні заробітні плати у спробі закрити критичні вакансії та втримати компанії на плаву. Найбільша зарплатна гонка фіксується у сферах медицини, автосервісу, будівництва та логістики, де нестача вузькопрофільних спеціалістів сягнула максимуму. Про це повідомляє платформа OLX Робота.

Ілюзія зростання: цифри проти реальності

Динаміка останніх років наочно демонструє перегрів ринку. За період із січня 2022 року до січня 2026 року медіанна заробітна плата в Україні номінально злетіла майже на 94%. Водночас кількість відкритих вакансій зросла на 13%, тоді як кількість відгуків від шукачів навпаки скоротилася на 3,5%. Ця диспропорція є прямим індикатором кадрового голоду: компанії змушені конкурувати за фахівців, яких фізично немає на ринку.

Автосервіс та медицина: де платять найбільше

Абсолютним лідером за рівнем доходів стали стоматологи — їхня медіанна зарплата становить 150 тис. грн, що на 20% перевищує показники минулого року.

Другу позицію впевнено утримують працівники станцій технічного обслуговування (СТО) та автомийок:

  • Рихтувальники заробляють близько 70 тис. грн (зростання на 27% порівняно з лютим 2025 року).
  • Автомаляри можуть розраховувати на 60 тис. грн (+17%).
  • Автоелектрикам пропонують 60 тис. грн, при цьому їхні доходи підскочили одразу на 33%.
  • Механікам готові платити 45 тис. грн (+14%).

Загалом перелік найдорожчих професій практично не змінився з минулого року, але зростання медіанних ставок за окремими позиціями сягає 40%.

Будівництво та логістика: ціна фізичної праці

Масштабний відтік кадрів змусив будівельний бізнес суттєво переглянути фонди оплати праці. Серед лідерів у категорії будівництва та облицювальних робіт:

  • Фасадники — 67,5 тис. грн (+15%).
  • Штукатури — 66,3 тис. грн (+13%).
  • Муляри — 65 тис. грн (+30%).

Дещо нижчий діапазон (від 40 до 50 тис. грн) зафіксовано для інших будівельних спеціальностей: будівельникам та малярам пропонують 50 тис. грн (+11%), аналогічну суму отримують виконроби (+14%). Дохід плиточників зріс на 39% і становить 47 тис. грн, а монтажників — 45 тис. грн (+16%).

У сфері логістики та доставки критично бракує водіїв. Медіанна зарплата далекобійника злетіла на 33% — до 60 тис. грн, тоді як звичайним водіям пропонують 42,5 тис. грн (+16%).

Виробництво та роздрібна торгівля

Для низки робітничих спеціальностей зарплатна вилка тримається на рівні 35−40 тис. грн. Найбільший приріст (+42%) показали маляри на виробництві з доходом 37,5 тис. грн, а також електрики — 38,8 тис. грн (+41%). Підсобникам готові платити 37,5 тис. грн (+9%), токарям — 35 тис. грн (+11%).

У секторі роздрібної торгівлі менеджерам з продажів пропонують 38 тис. грн, що на 38% більше за минулорічні показники.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

korvin29
23 березня 2026, 13:28
А можете представить, что будет когда границы откроются? Когда украинский работодатель начнет конкурировать в работодателем из ЕС?).).)
JWT
23 березня 2026, 14:49
Не буде він конкурувати, бо одразу після відкриття кордонів країни перестануть приймати українців як біженців і халява закінчиться. Тобто буде рівно те, що до 2022 року, можливо трішки більше з точки зору еміграції, але це вже не буде масовим явищем.

До того ж, після відкриття кордонів, а це станеться тільки після закінчення бойових дій, з’являться більше непрацевлаштованих працівників, колишніх військових. Тоді вже буде дефіцит роботи, а не кадрів, в деяких сферах економіки.
Smerch747
23 березня 2026, 14:49
Напевно зп будуть ще більші?
Евгений Петров
23 березня 2026, 14:58
Да на кладбище. было 2 ляма уклоунистов потом стало 800 тысяч сейчас уже говорят про 500

все равно дурка уже проиграла войну
Андрій М***к
23 березня 2026, 14:59
Ну 100к нормальна зп зараз
Евгений Петров
23 березня 2026, 14:59
Ничего вам не поможет. и эти 20 миллионов через 10 превратятся в 10 уйдут бабки которые мне кричали, чтоя должен умереть
Евгений Петров
23 березня 2026, 15:04
Тут какой черт из вашей братии в 43 откинулся

ему пенсия в 63 будет уже неактульана

не думайте , что вы все вечные
