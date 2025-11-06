НБУ рішуче налаштований пом'якшувати валютні обмеження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2025, 18:36

НБУ рішуче налаштований пом'якшувати валютні обмеження

Національний банк готовий й надалі послаблювати валютні обмеження — але робитиме це поступово та з урахуванням макрофінансових ризиків. Про це представники регулятора заявили під час зустрічі з клієнтами Deloitte Україна, що відбулася вчора.

Національний банк готовий й надалі послаблювати валютні обмеження — але робитиме це поступово та з урахуванням макрофінансових ризиків.
Фото: Зустрічі НБУ з клієнтами Deloitte Україна

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позицію НБУ представили директор Департаменту відкритих ринків Олександр Арсенюк та начальниця управління інструментів упровадження монетарної політики Наталія Вагіна.

Чому обмеження не можуть бути зняті одразу

У НБУ наголошують: одномоментне скасування всіх валютних обмежень створило б надмірний тиск на міжнародні резерви та валютний ринок.

Регулятор оцінює готовність до подальшої лібералізації за низкою параметрів:

  • рівень інфляції та інфляційних очікувань;
  • достатність міжнародних резервів і стійкість валютного ринку;
  • процентні ставки та привабливість гривневих інструментів;
  • загальні показники фінансової стабільності.

Що впливає на темп валютної лібералізації

У 2024 році зростання міжнародних резервів дозволило НБУ ухвалити найбільший з початку повномасштабної війни пакет послаблень.

Утім, прискорення інфляції наприкінці 2024-го та невизначеність щодо джерел фінансування України у 2026−2027 роках змусили регулятора діяти обережніше у 2025 році.

НБУ перейшов до так званої стимулюючої валютної лібералізації — поступового відкриття можливостей, які водночас не створюють тиску на резерви.

Валютне регулювання та інвестиції

Нині валютні правила не перешкоджають залученню нових інвестицій і кредитів, підкреслили в НБУ.

Іноземні інвестори можуть:

  • вносити капітал в українські компанії;
  • надавати позики;
  • отримувати дивіденди та обслуговування боргу вчасно.

Обмеження більшою мірою стосуються «старих» інвестицій, залучених до війни. Водночас навіть для них існують механізми погашення та виведення коштів, зокрема в межах стимулюючої лібералізації.

Що далі

НБУ заявив про чіткий намір повністю скасувати воєнні валютні обмеження та повернутися до реалізації «дорожньої карти» валютної лібералізації, яка діяла до вторгнення.

У пріоритеті — кроки, що стимулюватимуть приплив нового капіталу в Україну, одночасно дозволяючи утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні для стабільності ринку.

Регулятор наголосив: політика НБУ залишатиметься прогнозованою, виваженою та орієнтованою на підтримку інвесторів і бізнесу в умовах воєнної економіки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
matroskin
matroskin
6 листопада 2025, 20:58
#
А що були обмеження на «приплив нового капіталу в Україну» ?
Наче ж навпаки ?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами