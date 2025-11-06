НБУ рішуче налаштований пом'якшувати валютні обмеження

Національний банк готовий й надалі послаблювати валютні обмеження — але робитиме це поступово та з урахуванням макрофінансових ризиків. Про це представники регулятора заявили під час зустрічі з клієнтами Deloitte Україна, що відбулася вчора.

Позицію НБУ представили директор Департаменту відкритих ринків Олександр Арсенюк та начальниця управління інструментів упровадження монетарної політики Наталія Вагіна.

Чому обмеження не можуть бути зняті одразу

У НБУ наголошують: одномоментне скасування всіх валютних обмежень створило б надмірний тиск на міжнародні резерви та валютний ринок.

Регулятор оцінює готовність до подальшої лібералізації за низкою параметрів:

рівень інфляції та інфляційних очікувань;

достатність міжнародних резервів і стійкість валютного ринку;

процентні ставки та привабливість гривневих інструментів;

загальні показники фінансової стабільності.

Що впливає на темп валютної лібералізації

У 2024 році зростання міжнародних резервів дозволило НБУ ухвалити найбільший з початку повномасштабної війни пакет послаблень.

Утім, прискорення інфляції наприкінці 2024-го та невизначеність щодо джерел фінансування України у 2026−2027 роках змусили регулятора діяти обережніше у 2025 році.

НБУ перейшов до так званої стимулюючої валютної лібералізації — поступового відкриття можливостей, які водночас не створюють тиску на резерви.

Валютне регулювання та інвестиції

Нині валютні правила не перешкоджають залученню нових інвестицій і кредитів, підкреслили в НБУ.

Іноземні інвестори можуть:

вносити капітал в українські компанії;

надавати позики;

отримувати дивіденди та обслуговування боргу вчасно.

Обмеження більшою мірою стосуються «старих» інвестицій, залучених до війни. Водночас навіть для них існують механізми погашення та виведення коштів, зокрема в межах стимулюючої лібералізації.

Що далі

НБУ заявив про чіткий намір повністю скасувати воєнні валютні обмеження та повернутися до реалізації «дорожньої карти» валютної лібералізації, яка діяла до вторгнення.

У пріоритеті — кроки, що стимулюватимуть приплив нового капіталу в Україну, одночасно дозволяючи утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні для стабільності ринку.

Регулятор наголосив: політика НБУ залишатиметься прогнозованою, виваженою та орієнтованою на підтримку інвесторів і бізнесу в умовах воєнної економіки.