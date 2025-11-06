Національний банк України встановив на 7 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0836 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 2 копійки.
6 листопада 2025, 16:23
НБУ оновив курс: долар подорожчав на 2 копійки, євро — на 19 копійок
Офіційні курси
1 долар США — 42,08 грн (42,06 грн станом на 6 листопада);
1 євро — 48,52 грн (48,33 грн станом на 6 листопада).
Джерело: Мінфін
