Національний банк України встановив на 6 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0671 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
5 листопада 2025, 16:07
Гривня зміцнилась. НБУ встановив курс на четвер
Офіційні курси
- 1 долар США — 42,06 грн (42,07 грн станом на 5 листопада);
- 1 євро — 48,33 грн (48,33 грн станом на 5 листопада).
Джерело: Мінфін
