Норвегія виділить Україні $7 млрд на оборону

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення $7 млрд наступного року на оборонні потреби. За підсумками зустрічі міністрів оборони, сторони підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах спільних угод. Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

Що відомо про домовленості

За словами Шмигаля, ще один важливий крок — меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні.

«Підписані меморандуми зміцнять наш оборонно-промисловий потенціал та допоможуть забезпечувати військо виключно якісним озброєнням», — підсумував Шмигаль.

Міністри оборони обговорили також пріоритетні потреби ЗСУ й посилення протиповітряної оборони. Шмигаль зауважив, що Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам.

Окремою темою обговорення стало посилення далекобійних спроможностей.

«Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей», — подякував Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Норвегія виділяє 6,5 мільярда норвезьких крон (понад $640 млн) на закупівлю дронів та їх технологій в українських та інших європейських виробників.

«Мінфін» писав, що Норвегія виділяє 45 мільйонів євро на допомогу українським біженцям.

Раніше повідомлялось, що Норвегія виділяє близько $157 млн на відновлення України.