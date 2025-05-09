Норвегія виділяє 45 мільйонів євро на допомогу українським біженцям

Норвегія виділяє 580 мільйонів норвезьких крон (49 млн євро) на зусилля Агентства ООН у справах біженців з надання допомоги біженцям, внутрішньо переміщеним особам та іншим людям в Україні та Молдові, які постраждали від війни. Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

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З цієї суми 530 млн норвезьких крон (45 млн євро) буде спрямовано на роботу УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) в Україні, а 50 млн норвезьких крон (4,2 млн євро) — у Молдові.

Зазначається, що близько 7 мільйонів українців покинули Україну через повномасштабне вторгнення рф, ще 3,8 млн громадян є внутрішньо переміщеними особами. 76% біженців — це жінки та діти.

Згідно з гуманітарним зверненням Організації Об'єднаних Націй щодо України, 36% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги та захисту у 2025 році.

З 2022 року Норвегія виділила понад 900 млн норвезьких крон (70 млн євро) на ініціативи УВКБ ООН в Україні та сусідніх країнах і є одним із найбільших донорів агентства ООН.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Норвегія виділяє 2,4 мільярда норвезьких крон (близько 157 млн доларів) до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF), створеного Світовим банком.