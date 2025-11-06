Multi від Мінфін
6 листопада 2025, 14:56

Попит на нафту досягне піку до 2029 року: МЕА прогнозує значний надлишок пропозиції

Світовий попит на нафту досягне свого піку до 2029 року і почне скорочуватися вже наступного року. Водночас Сполучені Штати та інші країни, що не входять до ОПЕК, значно нарощуватимуть пропозицію. У результаті, до кінця цього десятиліття ринок зіткнеться зі значним надлишком нафти. Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), повідомляє Reuters.

Світовий попит на нафту досягне свого піку до 2029 року і почне скорочуватися вже наступного року.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначимо, що у своєму щорічному звіті МЕА пересунуло дату піку попиту на нафту на рік раніше (у жовтні МЕА прогнозувало пік до 2030 року).

Прогноз: Пік попиту та надлишок пропозиції

Згідно з прогнозом МЕА, зростання попиту на нафту стабілізується на рівні 105,6 мільйона барелів на добу (б/д) до 2029 року. Після цього попит почне незначно скорочуватися у 2030 році завдяки зростанню використання електромобілів, підвищенню енергоефективності та переходу енергетики від нафти.

Водночас МЕА прогнозує, що потужність постачання нафти до 2030 року зросте майже до 114 мільйонів б/д. Це означає, що пропозиція перевищить прогнозований попит на цілих 8 мільйонів б/д.

«Прогнози цього звіту, засновані на останніх даних, показують, що протягом цього десятиліття виникає значний надлишок пропозиції. Це свідчить про те, що нафтовим компаніям, можливо, варто переконатися, що їхні бізнес-стратегії та плани готові до змін, які відбуваються», — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

Контраст із позицією ОПЕК

Позиція МЕА різко контрастує з прогнозами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка очікує, що попит зростатиме значно довше, ніж до 2029 року, частково через повільніший перехід на екологічно чисті джерела енергії, і поки що не прогнозує піку попиту.

Розбіжності у прогнозах зростання на 2024 рік:

  • МЕА: Знизило прогноз зростання попиту на 2024 рік на 100 000 б/д до 960 000 б/д, посилаючись на мляве споживання у розвинених країнах.
  • ОПЕК: Зберегла свій прогноз зростання попиту на 2024 рік на рівні 2,25 мільйона б/д.

Розрив між прогнозами МЕА та ОПЕК щодо зростання у 2024 році зараз ще більший, ніж на початку цього року, коли аналіз Reuters показав, що різниця у 1,03 млн барелів на добу у лютому була найбільшою принаймні з 2008 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
