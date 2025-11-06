Активизація ботоферм: Гетманцев попередив про шахраїв, які оформлюють виплату у 6500 гривень

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити виплату у 6500 гривень для українців. Про це попереджає голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попередження Гетманцева

«Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують «оформити карту для отримання виплати 6500 гривень», — написав він.

Гетманцев нагадав, що ніколи не треба переходити за сумнівними посиланнями та передавати дані свої банківської карти. Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

«Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти „спеціальні“ картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію», — додав він.

Головний податківець країни закликав ігноруйте такі «пропозиції» та не передавати свої дані стороннім особам.

Читайте також: 6500 грн від держави: Кабмін підтримав програму «зимової підтримки»

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у Державному бюджеті на 2026 рік на надання «Зимової підтримки» українцям передбачено 14,4 мільярда гривень. Очікується, що різними програмами допомоги зможуть скористатися понад 15 мільйонів громадян.

Уже в грудні 2025 року в Україні стартує новий пакет «Зимової підтримки». У межах програми громадяни отримають разову фінансову допомогу — 1 000 або 6 500 гривень, залежно від категорії отримувачів.

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.