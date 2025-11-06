Кабмін спростив отримання кредитів на встановлення сонячних та вітрових електростанцій

Кабінет Міністрів України спростив отримання кредитів на встановлення домашніх сонячних та вітрових електростанцій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що Кабмін вніс зміни до механізму державної підтримки для фізичних осіб, які встановлюють у своїх домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел (сонячні та вітрові електростанції).

Відповідні зміни внесені до постанови № 673 від 7 червня 2024 року.

«Розпочата урядом минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності. З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів… на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю понад 26 МВт», — зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Новий, вигідніший механізм підтримки

Схвалений урядом новий механізм передбачає надання державної фінансової підтримки у вигляді компенсації основного тіла кредиту у розмірі 30%, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням.

Зазначається, що цей підхід є більш вигідним для позичальників, оскільки вони отримують одразу здешевлення вартості кредиту на придбання та встановлення обладнання.

Ефективність та енергетична безпека

Запропонований механізм також спростить співпрацю з міжнародними партнерами. Держава та потенційні донори зможуть точно прорахувати необхідні суми коштів для залучення фінансування.

У Міненерго вважають, що ухвалене рішення сприятиме збільшенню кола осіб, які зможуть придбати гібридні системи. Це має посилити енергетичну безпеку держави в умовах постійного руйнування об'єктів електрогенерації та інфраструктури внаслідок військової агресії рф.