Berkshire Баффетта випустить облігації в ієнах на тлі боргової кризи

Berkshire Hathaway має намір випустити облігації в ієнах, оскільки позичальники по всьому світу цього року довели обсяги емісії до нового рекордного рівня, повідомляє Bloomberg.

Повернення до ієни

Компанія Уоррена Баффета повернеться на ринок ієни вдруге цього року, що породило чутки про те, що Berkshire Hathaway може розглядати можливість додаткових інвестицій у Японію.

Berkshire — один з найбільших позичальників на ринку облігацій в ієнах, і привертає до себе особливу увагу, враховуючи її частки в найбільших торгових компаніях Японії.

«Враховуючи, що Berkshire в даний час має значний обсяг коштів, той факт, що компанія випускає облігації, деноміновані в ієнах, говорить про те, що вона бачить інвестиційні можливості в Японії — ймовірно, направляючи кошти в торгові компанії», — сказав Хіроші Наміока, головний стратег T&D Asset Management Co.

За його словами, потенційна емісія є ознакою того, що «японські торгові будинки, як і раніше, дешеві з глобального погляду і вважаються недооціненими, що робить цей крок позитивним» для акцій.

Як змінилася вартість акцій

Акції Sumitomo зросли на 3,8% на торгах у Токіо, тоді як акції Mitsui та Itochu додали близько 3%, перевищивши індекс Topix. Зростання акцій Itochu було обумовлено підвищенням дивідендів та дробленням акцій.

Зліт акцій Баффета

Глобальні продажі облігацій цього року злетіли до рекордної позначки близько 6 трлн доларів, оскільки позичальники користуються сприятливими ринковими умовами для фінансування різних проектів — від буму проектів у галузі штучного інтелекту до відродження поглинань.

За даними Bloomberg, обсяг емісії облігацій іноземними позичальниками в ієнах перебуває на чотирирічному мінімумі, становивши близько 1,8 трлн ієн.

Зростання відсоткових ставок у Японії та ймовірність подальшого посилення грошово-кредитної політики Банком Японії змусили місцевих інвесторів з обережністю ставитися до купівлі корпоративних облігацій цього року.

Розміщення облігацій

На початку квітня 2025 року Berkshire Hathaway під проводом Баффета викотили свіжу порцію облігацій в ієнах — шість штук, на загальну суму 90 мільярдів.

Порівняно з минулими, цей випуск вийшов не надто великим. Згідно з інформацією, 10-й випуск облігацій Berkshire Hathaway у японських ієнах був поділений на шість частин, з термінами погашення від трьох до тридцяти років.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, грошові запаси конгломерату зросли до рекордних $381,7 млрд порівняно з $277 млрд роком раніше, а операційний прибуток збільшився на 34% у річному обчисленні до $13,49 млрд, перевершивши очікування в основному завдяки високим доходам від страхування і сприятливій Клігерман.

