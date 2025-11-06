Multi від Мінфін
6 листопада 2025, 11:16

Berkshire Баффетта випустить облігації в ієнах на тлі боргової кризи

Berkshire Hathaway має намір випустити облігації в ієнах, оскільки позичальники по всьому світу цього року довели обсяги емісії до нового рекордного рівня, повідомляє Bloomberg.

Berkshire Hathaway має намір випустити облігації в ієнах, оскільки позичальники по всьому світу цього року довели обсяги емісії до нового рекордного рівня, повідомляє Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПовернення до ієниКомпанія Уоррена Баффета повернеться на ринок ієни вдруге цього року, що породило чутки про те, що Berkshire Hathaway може розглядати можливість додаткових інвестицій у Японію.
Фото: Воррен Баффет

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Повернення до ієни

Компанія Уоррена Баффета повернеться на ринок ієни вдруге цього року, що породило чутки про те, що Berkshire Hathaway може розглядати можливість додаткових інвестицій у Японію.

Berkshire — один з найбільших позичальників на ринку облігацій в ієнах, і привертає до себе особливу увагу, враховуючи її частки в найбільших торгових компаніях Японії.

«Враховуючи, що Berkshire в даний час має значний обсяг коштів, той факт, що компанія випускає облігації, деноміновані в ієнах, говорить про те, що вона бачить інвестиційні можливості в Японії — ймовірно, направляючи кошти в торгові компанії», — сказав Хіроші Наміока, головний стратег T&D Asset Management Co.

Читайте також: Баффет примножив статки на $11,5 млрд, тоді як інші мільярдери втратили

За його словами, потенційна емісія є ознакою того, що «японські торгові будинки, як і раніше, дешеві з глобального погляду і вважаються недооціненими, що робить цей крок позитивним» для акцій.

Як змінилася вартість акцій

Акції Sumitomo зросли на 3,8% на торгах у Токіо, тоді як акції Mitsui та Itochu додали близько 3%, перевищивши індекс Topix. Зростання акцій Itochu було обумовлено підвищенням дивідендів та дробленням акцій.

Зліт акцій Баффета

Глобальні продажі облігацій цього року злетіли до рекордної позначки близько 6 трлн доларів, оскільки позичальники користуються сприятливими ринковими умовами для фінансування різних проектів — від буму проектів у галузі штучного інтелекту до відродження поглинань.

За даними Bloomberg, обсяг емісії облігацій іноземними позичальниками в ієнах перебуває на чотирирічному мінімумі, становивши близько 1,8 трлн ієн.

Зростання відсоткових ставок у Японії та ймовірність подальшого посилення грошово-кредитної політики Банком Японії змусили місцевих інвесторів з обережністю ставитися до купівлі корпоративних облігацій цього року.

Розміщення облігацій

На початку квітня 2025 року Berkshire Hathaway під проводом Баффета викотили свіжу порцію облігацій в ієнах — шість штук, на загальну суму 90 мільярдів.

Порівняно з минулими, цей випуск вийшов не надто великим. Згідно з інформацією, 10-й випуск облігацій Berkshire Hathaway у японських ієнах був поділений на шість частин, з термінами погашення від трьох до тридцяти років.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, грошові запаси конгломерату зросли до рекордних $381,7 млрд порівняно з $277 млрд роком раніше, а операційний прибуток збільшився на 34% у річному обчисленні до $13,49 млрд, перевершивши очікування в основному завдяки високим доходам від страхування і сприятливій Клігерман.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
glan
glan
6 листопада 2025, 13:51
#
Покупаю акции компании Баффетта уже семь лет. Самая лучшая долгосрочная инвестиция. Даже лучше чем ЕТФ на S&P 500
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
