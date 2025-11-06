Канада починає регулювання крипторинку, біржа Aster створює власний публічний блокчейн: що нового

Канада починає регулювання крипторинку: Уряд представив план нових правил для стейблкоїнів

Уряд Канади розкрив плани щодо запровадження нових правил для фіатно-забезпечених стейблкоїнів. Цей крок, представлений у Федеральному бюджеті на 2025 рік, є першим офіційним кроком до повноцінного регулювання сегмента цифрових активів у країні.

Канада приєднується до глобальної тенденції, слідуючи прикладам ЄС (MiCA), США (закон GENIUS), Японії та Південної Кореї, які також розробляють власні правила для криптоактивів.

Майбутній закон зобов’яже емітентів стейблкоїнів забезпечити:

Зберігання достатніх резервів для покриття випущених активів.

Впровадження чіткої політики погашення токенів.

Створення надійних систем управління ризиками.

Захист персональних даних користувачів.

Надання гарантій національної безпеки для підтримки цілісності системи.

Паралельно готуються поправки до закону «Про роздрібні платежі», що дозволить регулювати постачальників платіжних послуг, які використовують стейблкоїни, створюючи таким чином комплексну систему нагляду і контролю.

Банк Канади виділить $10 мільйонів із Консолідованого фонду доходів на два роки (починаючи з 2026−2027 рр.) для реалізації нового законодавства. Після цього щорічні витрати становитимуть $5 млн, які покриватимуться за рахунок комісій, сплачених самими емітентами стейблкоїнів.

Децентралізована біржа Aster створює власний публічний блокчейн із фокусом на приватність і нульові комісії

Децентралізована біржа (DEX) для торгівлі безстроковими контрактами Aster (яка наразі працює у BNB Chain) планує створити власну публічну блокчейн-мережу.

Про це повідомив генеральний директор майданчика під псевдонімом Leonard, посилаючись на плани компанії.

Нова мережа, над якою працює Aster, буде мати два головні акценти:

Підвищена приватність: Блокчейн зосередиться на забезпеченні високої конфіденційності для трейдерів.

Нульові комісії: Плануються транзакції з нульовою комісією для користувачів.

Додаткові деталі щодо архітектури та механізму роботи нового блокчейну поки що не розголошуються.

CEO Aster також додав, що в майбутньому біржа прагне інтегрувати більш традиційні фінансові інструменти, такі як ф’ючерси на акції.

Крім того, Perp-DEX планує запустити премаркет-деривативи на нові проєкти у партнерстві з платформою Buidlpad.

Цей крок розглядається як відповідь на дії головного конкурента Aster — децентралізованої біржі Hyperliquid, яка вже працює на базі власної мережі першого рівня.

Hyperliquid: Використовує модифіковану версію механізму консенсусу Proof-of-Stake під назвою HyperBFT. Його пропускна здатність сягає 200 000 транзакцій за секунду (TPS).

Інтеграція EVM: У лютому Hyperliquid представив HyperEVM — компонент, який дозволив розробникам запускати сумісні з Ethereum смартконтракти з підвищеною продуктивністю.

Solana-ETF ставить рекорд: Фонди залучили $280 млн за шість днів, тоді як Bitcoin та Ethereum втратили $2,6 млрд

На тлі корекції крипторинку, що почалася 28 жовтня, біржові фонди на базі Solana (SOL-ETF) продемонстрували вражаючий приплив капіталу, залучивши $280 мільйонів лише за шість днів торгів.

Цей показник є абсолютною протилежністю динаміці основних криптофондів: за той самий період із Bitcoin- та Ethereum-ETF сукупно було виведено $2,6 мільярда, згідно з даними SoSoValue.

Наразі у сегменті інвестиційних продуктів на базі Solana домінують два гравці: BSOL від Bitwise та конвертований GSOL від Grayscale.

BSOL від Bitwise забезпечив левову частку надходжень — $275 мільйонів.

Загальна вартість активів під управлінням (AUM) цих фондів досягла $488 мільйонів.

Відтік коштів із фондів на базі найбільших криптовалют зберігається п’ятий день поспіль, відображаючи загальну макроекономічну невизначеність:

Bitcoin-ETF: За останню добу з біткоїн-фондів вивели $577 мільйонів, що стало максимумом з початку серпня 2025 року. Найбільші втрати припали на FBTC від Fidelity (-$356 млн) та ARKB від Ark & 21Shares (-$128 млн).

Ethereum-ETF: Спотові біржові фонди на базі Ethereum втратили $219 мільйонів. Тут лідерами відтоку стали ETHA від BlackRock (-$111 млн) та ETH від Grayscale (-$68 млн).

Головний інвестиційний директор Kronos Research Вінсент Лю вважає, що поточна динаміка зумовлена макроекономічною невизначеністю, а не зниженням довіри до самих криптовалют.

Він пояснив, що фінансові установи скорочують ризики на тлі зміцнення долара та дефіциту ліквідності, що призводить до ротації капіталу і відтоку з ETF.

Білий дім прокоментував помилування Чанпена Чжао: Трамп «виправив помилку» адміністрації Байдена

Білий дім надав офіційний коментар щодо недавнього помилування колишнього генерального директора криптобіржі Binance Чанпена Чжао.

За словами прессекретаря Керолайн Лівітт, справа Чжао пройшла необхідну перевірку за участю Міністерства юстиції та групи фахівців, перш ніж потрапити на стіл Президента Дональда Трампа.

Наприкінці жовтня 2025 року Чжао отримав помилування. Сам Трамп заявив, що не знайомий з Чанпеном Чжао особисто, але вважає його справу прикладом «антикриптовалютного порядку денного» адміністрації його попередника, Джо Байдена.

Під час брифінгу Керолайн Лівітт підкреслила, що Президент Трамп був схильний до помилування заявників, які, на його думку, зіткнулися з тиском з боку адміністрації Байдена.

«Президент прекрасно розуміє всю ту відповідальність, яка лежить на ньому при проханні тієї чи іншої людини», — заявила Лівітт.

Прессекретар послалася на слова судді у справі Чжао, який нібито назвав запитане прокуратурою покарання «надмірним і занадто жорстким».

«Президент просто виправив цю помилку і поклав край війні адміністрації Байдена з криптовалютною сферою», — резюмувала Лівітт.

Рішення про помилування викликало хвилю критики серед демократів. Деякі з них вимагають від Міністерства юстиції США провести повноцінне розслідування, вказуючи на ознаки тісного зв’язку Binance з криптовалютним бізнесом родини Трампа.