Цьогоріч ФОПи сплатили єдиного податку на 10% більше. Де найбільше поповнюють місцеві бюджети

Понад 44 млрд грн єдиного податку сплатили фопи за 9 місяців 2025 року за даними Міністерства фінансів. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Наразі фопи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік. Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки сплачено

44,18 млрд грн єдиного податку сплатили фопи до місцевих бюджетів за 9 місяців цьогоріч. Це на 10% більше, ніж за той самий період торік та у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році.

Попри зростання сплат, кількість фопів практично не змінилася — лише +0,75% у порівнянні з 2024 роком. Водночас якщо порівнювати з їхня чисельність зросла на 10%.

Наразі вже виконано 76% річного плану зі сплати єдиного податку фопами. Найбільші надходження зафіксовано у першому кварталі — 15,77 млрд грн. У другому кварталі фопи сплатили 13,69 млрд грн, а у третьому — 14,71 млрд грн.

Головні платники

Київ традиційно залишається головним платником: столичні підприємці перерахували 9,75 млрд грн (22% усіх сплат).

На другому місці — Львівщина із 3,99 млрд грн (9%).

Замикає трійку Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області — +15%, а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській — по +13%.

Оскільки єдиний податок надходить до місцевих бюджетів, його роль у фінансуванні громад є значною.

Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях.