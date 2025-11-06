Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 147 740 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 листопада 2025, 8:11
Втрати ворога за 5 листопада: 1170 російських окупантів та 172 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 147 740 (+1 170) осіб
- танків — 11 329 (+0) од.
- бойових броньованих машин — 23 541 (+6) од.
- артилерійських систем — 34 288 (+15) од.
- РСЗВ — 1 535 (+0) од.
- засоби ППО — 1 237 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 430 (+172) од.
- крилаті ракети — 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 66 658 (+84) од.
- спеціальна техніка — 3 991 (+1) од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі