Центральні банки світу у вересні 2025 року закупили 39 тонн золота, випливає з даних Всесвітньої ради із золота (World Gold Council). Це на 79% більше, ніж на місяць раніше, і максимальний показник чистих покупок за весь 2025 рік.
Центробанки збільшили покупки золота до максимуму за рік
Хто скуповував золото
Головним покупцем вересня став Центральний банк Бразилії, який збільшив запаси на 15 тонн.
Значні покупки також здійснили Національний банк Казахстану (на 8 тонн) та Банк Гватемали (на 6 тонн). Невеликі обсяги докупили Центральний банк Туреччини та Чеський національний банк (по 2 тонни кожен), Народний банк Китаю (1 тонну), російський ЦБ (3 тонни) та регулятор Гани (1 тонну).
Єдиним продавцем місяця виявився Центральний банк Узбекистану, який скоротив свої резерви на 4 тонни.
У річному вираженні лідером обсягу покупок залишається Національний банк Польщі, який з початку року збільшив золоті резерви на 67 тонн. На другому місці — Національний банк Казахстану (40 тонн), на третьому — Державний нафтовий фонд Азербайджану (38 тонн).
За оцінкою Всесвітньої ради із золота, середній показник чистих покупок центральних банків за останні 12 місяців становив 27 тонн, а валові покупки — 43 тонни, при цьому валові продажі — 4 тонни.
Ціни на золото
Раніше «Мінфін» писав, що золото через два тижні після історичного піку в районі $4350 за унцію знову опустилося нижче за $4000.
2025 проходить під знаком ралі золотих цін: золото не раз оновлювало історичні максимуми, обганяючи дохідність акцій.
У середині жовтня спот-ціна пробила 4 200 $ за тройську унцію на тлі шатдауну уряду США, що триває, ескалації напруженості у відносинах між США і Китаєм і ставок на подальше зниження відсоткових ставок ФРС.
