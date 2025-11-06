Центробанки збільшили покупки золота до максимуму за рік

Центральні банки світу у вересні 2025 року закупили 39 тонн золота, випливає з даних Всесвітньої ради із золота (World Gold Council). Це на 79% більше, ніж на місяць раніше, і максимальний показник чистих покупок за весь 2025 рік.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто скуповував золото

Головним покупцем вересня став Центральний банк Бразилії, який збільшив запаси на 15 тонн.

Значні покупки також здійснили Національний банк Казахстану (на 8 тонн) та Банк Гватемали (на 6 тонн). Невеликі обсяги докупили Центральний банк Туреччини та Чеський національний банк (по 2 тонни кожен), Народний банк Китаю (1 тонну), російський ЦБ (3 тонни) та регулятор Гани (1 тонну).

Єдиним продавцем місяця виявився Центральний банк Узбекистану, який скоротив свої резерви на 4 тонни.

Читайте також: Золото знову у фаворі: хто і навіщо скуповує метал

У річному вираженні лідером обсягу покупок залишається Національний банк Польщі, який з початку року збільшив золоті резерви на 67 тонн. На другому місці — Національний банк Казахстану (40 тонн), на третьому — Державний нафтовий фонд Азербайджану (38 тонн).

За оцінкою Всесвітньої ради із золота, середній показник чистих покупок центральних банків за останні 12 місяців становив 27 тонн, а валові покупки — 43 тонни, при цьому валові продажі — 4 тонни.

Ціни на золото

Раніше «Мінфін» писав, що золото через два тижні після історичного піку в районі $4350 за унцію знову опустилося нижче за $4000.

2025 проходить під знаком ралі золотих цін: золото не раз оновлювало історичні максимуми, обганяючи дохідність акцій.

У середині жовтня спот-ціна пробила 4 200 $ за тройську унцію на тлі шатдауну уряду США, що триває, ескалації напруженості у відносинах між США і Китаєм і ставок на подальше зниження відсоткових ставок ФРС.

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.