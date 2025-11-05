Німецький автовиробник BMW у третьому кварталі 2025 року збільшив чистий прибуток до 1,7 млрд євро, або на 256%, у річному обчисленні. Прибуток на акцію зріс на 328% — до 2,74 євро, йдеться у фінзвіті компанії.
Квартальний прибуток BMW зріс на 256%
Виробництво авто та мотоциклів
У липні-вересні постачання автомобілів BMW, Mini і Rolls-Royce збільшилося на 8,7% і становило 588 140 одиниць, мотоциклів — на 5,7%, до 53 247 одиниць.
«У третьому кварталі ми вчергове довели надійність і стійкість нашої бізнес-моделі», — заявив голова правління BMW AG Олівер Ципсе.
За його словами, компанія зберігає сильні структурні переваги завдяки широкому продуктово-технологічному портфелю, глобальному охопленню та високій здатності до інновацій.
Драйвери зростання
Основними драйверами зростання, додав Ципсе, стали спортивні моделі BMW M та електрифіковані автомобілі.
Прибуток групи до вирахування відсотків і податків збігся з прогнозами й становив 2,3 млрд євро, тоді як виторг виявився трохи меншим за очікування — 32,3 млрд євро.
Після зниження річного прогнозу минулого місяця через високі тарифи та повільне зростання в Китаї BMW заявила, що, як і раніше, очікує маржу на легкові автомобілі в діапазоні від 5% до 6%, що нижче 6,3% у 2024 році.
За даними компанії, мита скоротили маржу продажу автомобілів BMW приблизно на 1,75 відсоткового пункту у третьому кварталі.
Нагадаємо
Найбільший завод BMW у США, розташований у Південній Кароліні, у 2023 році експортував автомобілів на €10 млрд. При цьому 56% машин, виготовлених у Німеччині, реалізували за межами ЄС.
За рік акції BMW подешевшали більш ніж на 20%, а після повідомлення про фінансові збитки їхня вартість впала ще на 2%.
